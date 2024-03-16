” الموظفين هيقعدوا في البيت ” الحكومة تعلن عن القوانين الجديدة لتخفيف أيام العمل.. هتشتغل 3 أيام وتريح 4 أيام لهذة الفئات

‏الحكومة المصرية دائمًا حريصة على راحة جميع المواطنين ولكن في الفترة الأخيرة تم إصدار قوانين خاصة بتعديل كل ما يتعلق بساعات العمل الخاصة بالموظفين في المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة وكانت الاقتراحات على أن يتم العمل لمدة ثلاث أيام في الأسبوع فقط والراحة لمدة ثلاث أيام أخرى على أن يتمكن جميع الموظفين من عمل توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية ولكن هناك فئات محددة فقط تنطبق عليها هذه التغيرات.

‏شروط الحصول امتيازات تخفيض ساعات العمل

‏هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة حتى يتمكن من الموظف من العمل فقط لمدة ثلاث أيام في الأسبوع والراحة لمدة ثلاثة أيام الأخرى.

ولكي يتمكن الموظف من الحصول على هذه الامتيازات لابد أن يعرف أنه سوف يتنازل عن بعض الحقوق الخاصة به في العمل وسوف تكون النسبة الخاصة بالتنازل 65%.

حيث أنه سوف يتنازل عن 65% من المستحقات الكلية الخاصة بالعمل سواء الأجازات بمختلف أنواعها أو الراتب.

‏تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54