منوعات
تعالي أقولك طريقة عمل القرص الفلاحي بسرعة الصاروخ بمقادير مظبوطة لسحور رمضان
تعتبر القرص الفلاحي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات المنازل نظرًا لأنها من أكثر المعجنات التي يقبل على تناولها الجميع سواء كبار أو صغار بالتحديد في فترة الصباح فتقدم القرص الفلاحي الكثير من الفوائد للجسم بفضل ما تحتوي عليه من مواد غذائية مفيدة ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.
طريقة عمل القرص الفلاحي
يمكنك عزيزتي تجهيز المقادير بسهولة، والتي تتوافر في كل منزل:
المقادير
نصف كوب دقيق بحجم كبير.
- نصف معلقة خميرة فورية.
- نصف معلقة صغيرة ملح.
- كوب سمن نباتي أو بلدي.
- نصف كوب من اللبن السائل كامل الدسم.
- ربع معلقة ملح.
- نصف كوب ماء.
- معلقة كبيرة من السكر.
مقادير تزيين القرص الفلاحي
- سمسم
- نصف كوب حبة البركة
- حبات كمون
- زعتر مجفف
- نصف معلقة زبدة مذابة.
طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب
يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على القرص الفلاحي ذات المذاق المميز:
- اخلطي كافة المكونات معاً ما عدا السائلة، والتي تشمل الدقيق والسكر والخميرة والملح.
- ثم ضعي مقدار من السمن بتأني لإمكانية ضرب الخليط بالمضرب والحصول على عجينة يمكن تشكيلها.
- بعد ذلك يتم إضافة الحليب السائل بشكل تدريجي.
- ثم حركيه بإستمرار للحصول على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.
- اتركي الخليط في مكان دافئ لفترة لا تقل عن ساعة حتى تختمر.
- قسمي الخليط على هيئة دوائر أو مربع.
- يجب رش الدقيق على القالب قبل وضع القرص.
- ثم إضافة السمسم مع حبات الكمون وحبة البركة بعد وضع الزبدة على وجه القرص حتى تلتصق بهم.
- ادهني القالب بالزيت أو السمن، قبل رص القرص الطرية.
- غطي الصينية بكيس بلاستيك أو فوطة واتركيه حتى يختمر لفترة لا تقل عن ساعة وربع.
- سخني الفرن على درجة حرارة من 180 درجة إلى 200 درجة لتسوية القرص حسب الرغبة بها لفترة من 12 دقيقة: 20 دقيقة.