واتساب يُطلق تحديثًا هائلًا لحمايتك من المحتالين!

ما زال تطبيق الواتس آب يعمل على المزيد والمزيد من التحديثات المستمرة والتي تهدف جميعها على توفير الأمان التام لمستخدميه، وأخيرا انتشرت الأخبار حول تحديث آخر يوفر أمان تام لصور المستخدمين، مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن ذلك التحديث، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، لحمايتك من المحتالين تحديث جديد يصل واتساب.

لحمايتك من المحتالين تحديث جديد يصل واتساب

ولأن الكثير من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي تخشى من وضع صورهم الشخصية عليه، فقد راعى تطبيق الواتس آب تلك المخاوف وعمل عليها.

حيث أعلنت شركة واتس آب أنه من المتوقع خلال أيام قليلة أن يكون التحديث الجديد من الواتساب متوافرا على جميع المتاجر الإلكترونية بذلك التحديث الجديد.

ويتضمن ذلك التحديث منع أخذ التقاط الشاشة لصور الواتس آب ليتمكن المستخدمين من وضع صورهم دون أي خوف أو قلق.

وقد طرحت شركة واتس آب ذلك التحديث للتجريب منذ شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يكون متوافر لجميع أنواع الهواتف خلال شهر مارس الحالي.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لا يمكن لأحد مستخدم أن يقوم بإلغاء تفعيل تلك الميزة ولكنها سوف تكون إجبارية على كافة المستخدمين.

وفي حالة رغبتك في مشاركة صورتك مع شخص أخر عليك بإرسالها له مباشرةً.

وأيضا في حالة أنك قمت بتجربة أخذ لقطة للشاشة فسوف يظهر لك رسالة تنبيهيه تخبرك بأن التطبيق لا يدعم تلك الخاصية.