ملخص الحلقة السادسة من الكبير أوي 8… برسالة مجهولة حزلقوم يجمع فريقا من المزاريطة لسرقة بنك- فيديو

بدأت الحلقة السادسة من الكبير أوي 8 ببداية غامضة، حيث تلقى جميع أبطال المسلسل رسالة صوتية مشوقة، وفي تلك الحلقة يخطط حزلقوم (أحمد مكي) لسرقة بنك، تلقى جميع الأبطال رسائل صوتية تدعوهم إلى الانضمام إلى حزلقوم في مهمته، وتم تحديد موعد اللقاء ووضع الخطة وذلك في الخرابة في تمام الساعة 7 مساء، وأوضحت الرسالة التي تلقاها الأبطال ببداية الحلقة السادسة من الكبير أوي 8 أنه يتعين على الأبطال القيام بذلك دون علم الكبير أوي، ويتضمن الفريق الذي وصلته الرسالة خمسة أشخاص وهم كل من مربوحة والعترة وهجرس ونفادي وطبازة.

خطة حزلقوم لسرقة البنك ضمن أحداث الحلقة السادسة من الكبير أوي 8

تكتشف الشخصيات خلال الحلقة السادسة من الكبير أوي أن الرسائل الصوتية مرسلة من حزلقوم، ويخبرهم أنه يرغب في سرقة البنك على غرار ما حدث في مسلسل “La Casa de Papel”، ويشير حزلقوم إلى أنه كان في مزاد حيث تم بيع صندوق نادر، وأثناء خروجه من المزاد، تمت سرقة الصندوق ووضعه في خزنة البنك الذي يرغب حزلقوم في سرقته، ضمن مواقف مسلسلذ الكوميدية.

أحداث مضحكة وأسماء حركية لأبطال الحلقة السادسة من الكبير أوي

يقرر الفريق اختيار أسماء جديدة لأنفسهم، ويختارون أسماء مستوحاة من أماكن ومحافظات مختلفة، تماما مثل شخصيات المسلسل الإسباني، يختار هجرس اسم “كينج مريوط”، ويختار طبازة اسم “السنبلاوين”، يختار نفادي اسم “رأس سدر”، ويختار حزلقوم اسم “عابدين” وبعد احتجاج الجميع على اسمه، يتفقون على اسم “شهاب” ثم تقاطع، تختار مربوحة اسم “كايرو فيستفال سيتي”، ويختار العترة اسم “المرج الجديدة”.

يبحث الفريق عن شخص يصبح البروفيسور لهم، تماما كما في المسلسل الإسباني، يقترح حزلقوم أن المسلسل الإسباني هو في الواقع مسلسل عراقي بسبب كلمة “بابل” التي تم ذكرها فيه يتوصلون أخيرا إلى اختيار جوني ليكون البروفيسور.

هجرس يحاول إقناع جوني ليكون بروفسيور السرقة في الحلقة السادسة من الكبير

في مشهد آخر، يقنع هجرس جوني بالمساعدة في سرقة البنك، يخبره هجرس عن مسلسل “La Casa de Papel” والشخصية المفضلة لديه في المسلسل، ويختار جوني شخصية البروفيسور، كما يروي هجرس لجوني قصة حول رغبة حزلقوم في سرقة البنك، ويطلب من جوني المساعدة، والذي يوافق فور معرفته أن نصيب البروفيسور في العملية نصف مليون جنيه.

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