“خلاص فرجت قبل العيد” .. وزارة المالية توضح حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر ابريل 2024.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل

ايام وينتهي شهر رمضان المبارك يستقبل المسلمين في مصر عيد الفطر المبارك ومن هنا بدأ البحث يزداد عن موعد صرف الرواتب شهر ابريل وهل ستكون في موعدها في نهاية الشهر أم أنه سيتم تبكير صرف الرواتب لتكون قبل عيد الفطر فما هي الحقيقة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح مواعيد صرف رواتب شهر أبريل عام 2024 ردا على الشائعات المنتشرة بأن موعد صرف رواتب شهر أبريل لهذا العام ستكون قبل موعد اجازة عيد الفطر.

ولكن وزارة المالية أكدت أن موعد صرف الرواتب لشهر أبريل عام 2024 سيبدأ يوم 21 أبريل وذلك لمدة خمسة أيام على ان يتم صرف المتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

موعد صرف رواتب شهر مايو 2024





كما وضحت وزارة المالية أيضا الموعد المحدد لصرف رواتب شهر مايو 2024 على أن تكون في اخر ايام من الشهر.

وقد قامت بتحديد يوم 23 مايو لبدء صرف رواتب شهر مايو على أن يستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام.

هل موعد صرف مرتبات أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

قد أكدت التصريحات الخاصة بوزارة المالية ان موعد صرف رواتب شهر أبريل لن تكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن بدء الموعد المحدد لصرف الرواتب سيكون بعد إجازة عيد الفطر بحوالي 9 أيام.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

والجدير بالذكر انه زارة المالية قامت بتحديد قيمة صرف مرتبات شهر أبريل وذلك بحسب الدرجة الوظيفية وقد جاءت كالتالي: