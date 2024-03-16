“خمسة مليون فرحة”.. شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين .. بعد طول إنتظار فلوس وراحة لأصحاب المعاشات!!

في الوقت الحاضر يثار تساؤل مهم حول إمكانية الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين حيث تعتمد هذه الإمكانية على آليات تقاعد مسبق تتيح للأفراد الانسحاب من سوق العمل قبل الوقت المحد مع استفادتهم من مزايا مالية كبيرة قبل بلوغ سن التقاعد القانونية وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع العمال على التقاعد المبكر بأسلوب يحافظ على مصالحهم المالية في المدى البعيد ويعد الحصول على المعاش المبكر خطوة جوهرية في دول كثيرة حول العالم، حيث تتبنى هذه الدول سياسات تشجيعية للتقاعد المبكر لتحفيز العمال على الاستفادة من فترة ما بعد التقاعد بشكل أكبر، وتقديم فرصة للشباب لدخول سوق العمل.

شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين

من الضروري بشكل قاطع أن يمتلك المشترك في نظام التأمين الاجتماعي فترة تأمينية لا تقل عن 20 سنة، وتمتد إلى 25 سنة على الأقل بحلول يناير من عام 2025.

ويجب أن تكون هذه الفترة التأمينية كافية لتأهيل المشترك للحصول على معاش تقاعدي يعادل لا يقل عن نصف قيمة آخر دخل تم تسويته.

ولضمان الاستحقاق للمعاش، يتعين على المشترك أكمال فترة اشتراك متواصلة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو فترة اشتراك غير متواصلة تبلغ مدتها على الأقل ستة أشهر.

معلومات هامة حول الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين