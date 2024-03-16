خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50 %

يهتم جميع العاملين داخل الدولة المصرية بالتعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024، حيث تم الإقرار بصرف قيمة الزيادة السنوية على تلك المرتبات بداية من الشهر الحالي، مما يجعل العاملين في انتظار صرف تلك الزيادة لهم خلال الشهر الجاري، كما أنهم يبحثون الفترة الحالية بشكل دائم عن قيمة الزيادة المقرر صرفها في موعدها المحدد، ومن خلال مقالنا نقدم لكم موعد الصرف الصحيح ورواتب درجات العمل الجديدة بشكل مفصل.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024

يوجد العديد من العاملين يهتمون بالتعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 فهي من المواعيد التي ظل الكثير في انتظارها خلال الفترة الماضية، فمن المعروف أن صرفها يكون ثابتًا خلال الشهور الميلادية، والتي تكون كما يلي:

يكون أول أيام صرف المرتبات يوم الخميس الـ 21 من الشهر الجاري.

يكون ثاني أيام صرف المرتبات يوم الأحد الـ 24 من الشهر الجاري.

أما اليوم الـ 25 والـ 26 هي الأيام المتبقية من موعد الصرف.

قيمة الزيادة الجديدة لأجور العاملين في مصر

ازداد البحث أيضًا عن قيمة الزيادة التي من المقرر صرفها إلى هؤلاء العاملين خلال الشهر الجاري والتي تعد بمثابة الزيادة السنوية التي يحصلون عليها بشكل دائم، وتكون تلك القيمة كما يلي: