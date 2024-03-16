“هتقع في مشاكل”.. تحذير شديد من الداخلية لهؤلاء المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي .. جددها بدل ما تتغرم وتدفع اللي معاك!!

وزارة الداخلية قامت بجهد كبير في الفترات الأخيرة لتوجيه تحذيرات مهمة للمواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي، حيث أشارت إلى عدة مسائل يغفل عنها الكثيرون خاصة أولئك الذين يحملون بطاقة شخصية غير صالحة للاستخدام لأسباب متعددة وبناءً على ذلك، فقد أصدرت الوزارة تحذيرًا شديد الأهمية يحث على ضرورة مراجعة أقرب مكتب للسجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة بدلاً منها وأكدت الوزارة أن عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يعرض صاحب البطاقة لعقوبات قانونية تتضمن الغرامة أو الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

تحذير شديد من الداخلية لهؤلاء المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي

غرامة قدرها 100 جنيه لكل مواطن يبلغ من العمر 16 سنة أو أكثر في حالة تأخره عن استخراج بطاقة جديدة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

دفع غرامة قدرها 100 جنيه لأي مواطن يتعامل باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية.

غرامة قدرها 50 جنيه في حالة عدم تحديث البيانات المتعلقة بالبطاقة.

يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حالة عدم تحديث البيانات بما في ذلك العنوان أو الحالة الزوجية خلال ثلاثة أشهر من التغيير.

غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة، إذا لم يقم المواطن بطلب بطاقة جديدة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار محضر الفقدان.

الاستثناء من عقوبة البطاقات