“احذررر معاشك هيروح عليك”.. الحكومة تقرر الغاء صرف المعاش نهائيا لهذه الفئات في هذه الحالة .. اوعي تكون منهم هتأكل العيال منين؟؟!!

هناك مخاوف كبيرة بين أصحاب المعاشات إعلان وجود قانون جديد في مجال التأمينات الاجتماعية يهدد بوقف صرف المعاشات لهم، مما يخلق حالة من القلق والخوف الشديد بينهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وتزيد هذه الحالة من الضغوط النفسية والمالية على هؤلاء الأفراد الذين يعتمدون على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة التحديات اليومية وبالتالي، فإن وقف صرف المعاش قد يتركهم في موقف مالي صعب، حيث يصبح من الصعب عليهم تحمل تكاليف الحياة اليومية والمصروفات الضرورية وتحديد الفئات التي ستحرم من صرف المعاش يزيد من قلق هؤلاء الأفراد ويجعلهم يعيشون في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار المالي.

قانون التأمينات الإجتماعية

في إطار قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2024، فإن المادة رقم 35 تلعب دوراً مهماً في تحديد زيادة المعاشات لصالح المستفيدين وتنص هذه المادة على أنه يجب زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو من كل سنة، وتصل نسبة هذه الزيادة إلى حد أقصى 15% ونتيجة لذلك، من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في الأول من يوليو 2024.

حالات يتم فيها وقف المعاش

تنص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق على الفور، حيث يتم قطع المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات الآتية:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

ومن المستثنى من ذلك الحالات الآتية: