الملايين هيفرحوا لو طلع بجد .. حقيقة إضافة “100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024” تبعًا لوزارة التموين + إضافة المواليد الجدد .. مش هتشيل هم السكر تاني
يرتفع تساؤل الأشخاص حول كل ما يخص 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024، حيث إن المواطنين يرغبون في التعرف على حقيقة هذا الخبر ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد أوضحت كل ما يخص ذلك وفيما يلي في هذا المقال سنوفر لكم التفاصيل.
100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024
يرتفع تساؤل المواطنين حول 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في ابريل 2024 ولكن وزارة التموين قد أوضحت أن ذلك الخبر المنتشر لا يكون صحيح ونوهت أن الأخبار الرسمية لا بد من متابعتها من خلال الموقع الرسمي المتعلق بها، وغير ذلك من أخبار ليست صحيحة ولا ينبغي أن يتم السير وراء مثل هذه الشائعات.
إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
أوضحت وزارة التموين أنه يمكن أن يتم إضافة المواليد الجدد بمنتهى السهولة على البطاقات التموينية إن كان المواطنين من أبناء الشهداء أو من أصحاب تكافل وكرامه وغيرهم من الفئات الأخرى التي أوضحتها الوزارة، وفيما يلي الخطوات اللازمة لإضافة المواليد:
- في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي والإلكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية من خلال النقر على هذا الرابط.
- بعد ذلك يتوجب عليك النقر على زر “ضم أفراد أسرتي” الظاهر أمامك من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.
- بعدها يلزم عليك إدخال الرقم القومي بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
- بعد ذلك يتوجب عليك اختيار سبب الضم.
- النقر على زر “ضم”، ومن ثم عليك متابعة الطلب الخاص بك من خلال المنصة بالدخول على الإشعارات.