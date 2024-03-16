“الفلاحيين طايرين من الفرحة”.. طرح اسعار القمح في السوق لعام 2024 طبقا لقرار الحكومة .. اشترى وخزن محدش عارف اللي جاي ايه؟!

في عام 2024 يستحوذ سعر أردب القمح على اهتمامات الناس بشكل كبير، سواء في النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحوارات اليومية و يعود هذا الاهتمام إلى أهمية القمح في الزراعة المصرية، حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة الطحين ومنتجات غذائية أساسية أخرى ونتيجة لذلك، يتمتع سعر أردب القمح بتأثيرات متعددة تمتد لتشمل جوانب متنوعة من الحياة اليومية فهو يلعب دوراً حاسماً في تحديد أسعار المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى المصنوعة من الطحين.

اسعار القمح في السوق لعام 2024

بتقدير وزن الأردب من القمح في الأراضي المصرية بما يقارب 150 كيلوغراما، يأتي الإعلان الذي أصدره مجلس الوزراء في مصر بتحديد سعر تفضيلي للأردب الواحد من القمح للعام 2024 كخطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الرئيسية.

حيث بلغ السعر المحدد 1600 جنيه مصري لكل أردب، وهذا الإعلان يهدف إلى تحقيق العدالة وتقديم الدعم المالي للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.

جهود الحكومة لزيادة مساحة الاراضي الزراعية

تعمل الحكومة المصرية بجدية وتحت إشراف وزارة الزراعة على تعزيز القطاع الزراعي من خلال زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح، والذي يعتبر محصولاً استراتيجياً ذا أهمية كبيرة ويشهد القمح اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة نظراً لأهميته في تلبية احتياجات السكان وضمان الأمن الغذائى وتخطط الحكومة لزيادة إنتاجية القمح على مساحة تصل إلى حوالي أربعة ملايين فدان في العام الزراعي الحالي، وهذه الخطوة تأتي بعد أن بلغت المساحة المزروعة في الموسم الفائت 3.8 ملايين فدان، في حين كانت 4.3 ملايين فدان في الموسم السابق.