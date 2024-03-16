“مرتبك زاد اد ايه!!”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لكل الموظفين بالزيادة الجديدة.. احسب هتقبض كام؟؟

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، يتسائل عدد كبير عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وخاصة موظفي الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام، وخاصة بعد الاخبار التي تم تداولها مؤخرا حول تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاشهر الماضية لتخفيف العبء عن كاهل الفقراء في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

واليكم نقدم لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 الذي حددته وزارة المالية سابقا، والتي أوضحت أن صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة 2024 سيكون في موعده المحدد دون تبكيره أو تأخيره، حيث سيبدأ الصرف بداية من يوم 21 مارس الجاري وحتى يوم الاربعاء الموافق 27 من الشهر نفسه، وتتضمن المرتبات العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن حزمة اجتماعية جديدة أقرتها الوزارة.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024

وأكد محمد معيط وزير المالية الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى والتي تمت زيادتها بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 29 فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف أول مارس الحالي، على أن يتم منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في أول مارس الحالي، كما سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين والغير المخاطبين بفئات مالية مقطوعة كما يلي:

الدرجة السادسة: 500 جنيه.

الدرجة الخامسة: 550 جنيهًا.

الدرجة الرابعة: 600 جنيه.

الدرجة الثالثة: 650 جنيه.

الدرجة الثانية: 700 جنيه.

الدرجة الأولي: 750 جنيه.

درجة مدير عام: 800 جنيه.

الدرجة العالية: 850 جنيه.

الدرجة الممتازة: 900 جنيه.

زيادة مرتبات شهر مارس 2024

كما تم زيادة المرتبات المقررة للعاملين بالدولة لشاغلي جميع الدرجات والتى يبدأ صرفها من شهر مارس كما يلي:

زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة: 1000 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الخامسة: 1000 جنيهًا.

زيادة الحد الأدني للدرجة الرابعة: 1000 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الثالثة: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الثانية: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الأولي: 1100 جنيه.

زيادة الحد الأدني لدرجة مدير عام: 1200 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة العالية: 1200 جنيه.

زيادة الحد الأدني للدرجة الممتازة: 1200 جنيه.

اقترب موعد صرف شهر مرتبات مارس 2024 لكافة الموظفين، حيث لم يتبقى علبه سوى ايام معدودة، وسيبدأ الصرف بداية من يوم الخميس القادم مع تطبيق الزيادة الجديدة التي اقرها السيد الرئيس مؤخرا في اطار التخفيف عن كاهل المواطن الفقير.