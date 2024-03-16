لمتابعة مباريات كأس إيطاليا.. إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 على النايل سات، حيث تعتبر هذه القناة الرياضية جزءاً من مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية التي تقوم بنقل مباريات الدوريات الخليجية والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي بشكل حصري، بالإضافة إلى عرض برامج رياضية تحليلية لمباريات كرة القدم، تعمل القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولكن بشكل مشفر، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة أبو ظبي الرياضية 3 ومحتواها

قناة أبو ظبي الرياضية 3 تعد جزءاً من مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية التابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً أساسياً، تتألف هذه المجموعة من ست قنوات رياضية، منها قناتان تبثان عبر الأقمار الصناعية مجاناً وهما “أبو ظبي الرياضية 1” و “أبو ظبي الرياضية 2″، وأربع قنوات مشفرة وهي “أبو ظبي الرياضية 3” و “أبو ظبي الرياضية 4” و “أبو ظبي الرياضية 5” و “أبو ظبي الرياضية 6″، وبالنسبة لقناة أبو ظبي الرياضية 3، تقوم بعرض مباريات دوريات الخليج العربي ومباريات كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مباريات التنس، تبث القناة في مناطق متعددة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، كما توفر أبو ظبي الرياضية لمتابعيها قناتين للصوت: الأولى باللغة العربية مع معلقين عرب، وثانية باللغة الإنجليزية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن يمكن لمشاهديها متابعة بث قناة أبو ظبي الرياضية 3 على التردد التالي:

التردد: 11526

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه يمكن العثور على قناة أبو ظبي الرياضية 3 باسم “Abu Dhabi Sport 3 HD” في قائمة القنوات.