زِد من تشويقك.. أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024 للكمبيوتر والأجهزة اللوحية ” اكتب الشفرة وعيش حياتك باللعبة”

محبي لعبة جاتا بمختلف إصدارتها يبحثون عن أكواد لعبة جاتا الجديدة، تِلك الأكواد التي تساعدهم أثناء اللعبة، فتُضيف إلى اللعبة المزيد من الإثارة والمغامرة، وتجعل اللاعب مستمتعًا أثناء اللعب، حيث اللعبة تعتمد في فكرتها على المغامرة وقتل الأشخاص الآخرين وسرقة السيارات منهم، ولكن بمجرد أن يكون معك كلمات سر وشفرات تقوم بطلبها أثناء اللعب، سيصبح معك عدد لا نهائي من الأسلحة والمعتاد وكذلك الصحة وعدم الموت والبقاء فترة أطول وأمتعه في اللعبة.

أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024

كود لعبة جاتا أو شفرات اللعبة أو كلمة السر الذي يبحث عنها اللاعبين تختلف من شفرة إلى شفرة أخرى على حسب الميزة التي يُضيفها الكود إلى اللاعب، سواء سلاح أو سيارة أو صحة أو قوة خارقة وغير ذلك من الأمور الأخرى، وبعضًا من تِلك الشفرات يأتي على النحو التالي:

الميزة التي تمنحها الشفرة كود لعبة جاتا كود لعبة جاتا بالهاتف المدمج الحصول على درع وصحة لا نهائية TURTLE 1-999-887-853 القفز في السماء SKYFALL 1-999-759-3255 قدرة خاصة POWERUP 1-999-769-3787 عدم الموت PAINKILLER 1-999-724-6545537 السير بسرعة كبيرة جدًا CATCHME 1-999-228-2463 دراجة من نوع بي ام اكس BANDIT 1-999-226-348 طائرة هجومية BUZZOFF 1-999-289-9633 طائرة مائية EXTINCT 1-999-398-4628 رصاص من النوعية الحارقة FIRE 1-999-4623-634279

طريقة كتابة أكواد لعبة جاتا الجديدة

يأتي مع بعض إصدارات لعبة جاتا هاتف مُدمج باللعبة، فيمكن فتحه وكتابة رقم الكود الذي ترغب في الحصول عليه، وستحصل عليه بكل سهولة، بينما بعض الإصدارات يتطلب منك أن تقوم بكتابة حروف وأرقام الشفرة بالترتيب، وبعد إدخالها ستجد الشفرة تم تفعيلها لك وتظهر لك علامتها بأعلى اليسار.