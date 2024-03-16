زِد من تشويقك.. أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024 للكمبيوتر والأجهزة اللوحية ” اكتب الشفرة وعيش حياتك باللعبة”
محبي لعبة جاتا بمختلف إصدارتها يبحثون عن أكواد لعبة جاتا الجديدة، تِلك الأكواد التي تساعدهم أثناء اللعبة، فتُضيف إلى اللعبة المزيد من الإثارة والمغامرة، وتجعل اللاعب مستمتعًا أثناء اللعب، حيث اللعبة تعتمد في فكرتها على المغامرة وقتل الأشخاص الآخرين وسرقة السيارات منهم، ولكن بمجرد أن يكون معك كلمات سر وشفرات تقوم بطلبها أثناء اللعب، سيصبح معك عدد لا نهائي من الأسلحة والمعتاد وكذلك الصحة وعدم الموت والبقاء فترة أطول وأمتعه في اللعبة.
أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024
كود لعبة جاتا أو شفرات اللعبة أو كلمة السر الذي يبحث عنها اللاعبين تختلف من شفرة إلى شفرة أخرى على حسب الميزة التي يُضيفها الكود إلى اللاعب، سواء سلاح أو سيارة أو صحة أو قوة خارقة وغير ذلك من الأمور الأخرى، وبعضًا من تِلك الشفرات يأتي على النحو التالي:
|الميزة التي تمنحها الشفرة
|كود لعبة جاتا
|كود لعبة جاتا بالهاتف المدمج
|الحصول على درع وصحة لا نهائية
|TURTLE
|1-999-887-853
|القفز في السماء
|SKYFALL
|1-999-759-3255
|قدرة خاصة
|POWERUP
|1-999-769-3787
|عدم الموت
|PAINKILLER
|1-999-724-6545537
|السير بسرعة كبيرة جدًا
|CATCHME
|1-999-228-2463
|دراجة من نوع بي ام اكس
|BANDIT
|1-999-226-348
|طائرة هجومية
|BUZZOFF
|1-999-289-9633
|طائرة مائية
|EXTINCT
|1-999-398-4628
|رصاص من النوعية الحارقة
|FIRE
|1-999-4623-634279
طريقة كتابة أكواد لعبة جاتا الجديدة
يأتي مع بعض إصدارات لعبة جاتا هاتف مُدمج باللعبة، فيمكن فتحه وكتابة رقم الكود الذي ترغب في الحصول عليه، وستحصل عليه بكل سهولة، بينما بعض الإصدارات يتطلب منك أن تقوم بكتابة حروف وأرقام الشفرة بالترتيب، وبعد إدخالها ستجد الشفرة تم تفعيلها لك وتظهر لك علامتها بأعلى اليسار.