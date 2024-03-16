تكنولوجيا

زِد من تشويقك.. أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024 للكمبيوتر والأجهزة اللوحية ” اكتب الشفرة وعيش حياتك باللعبة”

أمنية البازمنذ ساعتين
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أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024
أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024

محبي لعبة جاتا بمختلف إصدارتها يبحثون عن أكواد لعبة جاتا الجديدة، تِلك الأكواد التي تساعدهم أثناء اللعبة، فتُضيف إلى اللعبة المزيد من الإثارة والمغامرة، وتجعل اللاعب مستمتعًا أثناء اللعب، حيث اللعبة تعتمد في فكرتها على المغامرة وقتل الأشخاص الآخرين وسرقة السيارات منهم، ولكن بمجرد أن يكون معك كلمات سر وشفرات تقوم بطلبها أثناء اللعب، سيصبح معك عدد لا نهائي من الأسلحة والمعتاد وكذلك الصحة وعدم الموت والبقاء فترة أطول وأمتعه في اللعبة.

أكواد لعبة جاتا الجديدة 2024

كود لعبة جاتا أو شفرات اللعبة أو كلمة السر الذي يبحث عنها اللاعبين تختلف من شفرة إلى شفرة أخرى على حسب الميزة التي يُضيفها الكود إلى اللاعب، سواء سلاح أو سيارة أو صحة أو قوة خارقة وغير ذلك من الأمور الأخرى، وبعضًا من تِلك الشفرات يأتي على النحو التالي:

الميزة التي تمنحها الشفرةكود لعبة جاتا كود لعبة جاتا بالهاتف المدمج
الحصول على درع وصحة لا نهائيةTURTLE1-999-887-853
القفز في السماءSKYFALL1-999-759-3255
قدرة خاصةPOWERUP1-999-769-3787
عدم الموتPAINKILLER1-999-724-6545537
السير بسرعة كبيرة جدًاCATCHME1-999-228-2463
دراجة من نوع بي ام اكسBANDIT1-999-226-348
طائرة هجوميةBUZZOFF1-999-289-9633
طائرة مائيةEXTINCT1-999-398-4628
رصاص من النوعية الحارقةFIRE1-999-4623-634279

طريقة كتابة أكواد لعبة جاتا الجديدة

يأتي مع بعض إصدارات لعبة جاتا هاتف مُدمج باللعبة، فيمكن فتحه وكتابة رقم الكود الذي ترغب في الحصول عليه، وستحصل عليه بكل سهولة، بينما بعض الإصدارات يتطلب منك أن تقوم بكتابة حروف وأرقام الشفرة بالترتيب، وبعد إدخالها ستجد الشفرة تم تفعيلها لك وتظهر لك علامتها بأعلى اليسار.

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أمنية البازمنذ ساعتين
0

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