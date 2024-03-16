حالًا نزلها واكسب ونافس صحابك .. طريقة تنزيل لعبة GTA على أجهزة الأندرويد مجانًا + مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو 2024 .. هتحس كأنك في أرض الواقع

يزداد تساؤل الأشخاص عن خطوات طريقة تنزيل لعبة GTA على كل الأجهزة بشكل مجاني فمن الجدير بالذكر أن تلك اللعب من أبرز الألعاب وأهمها التي قد ظهرت في السنوات الأخيرة، كذلك أنها تطورت بصورة كبيرة للغاية ونالت على شهرة ضخمة جدا وهذا بسبب ما تشتمل عليه من جرافيك كفاءته عالية، كذلك أن تلك اللعبة تتسم بالعديد من المميزات التي من بينها عالم ضخم به العديد من الأماكن وكذلك مختلف المدن الكبرى التي من الممكن أن يتم اللعب فيها، وفي هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات تنزيل تلك اللعبة.

طريقة تنزيل لعبة GTA

قبل أن تبدأ في تنزيل لعبة جراند ثيفت اوتو لا بد أن تقوم بالتعرف على سلسلة من الأمور المهمة جدًا من بينها أن تتأكد من أن الجهاز الخاص بك يكون متوافق مع النظام الخاص بتشغيل Gta، فإن كنت ترغب في تنزيل اللعب على الجوال فينبغي أن تتأكد من أن المساحة الداخلية تكون 2.5 جيجا بايت كحد أدنى والنظام الخاص بالتشغيل يكون أندرويد 5 كحد أدنى وفيما. يلي طريقة تنزيل لعبة GTA من خلال المتجر:

الانتقال إلى متجر جوجل بلاي.

كتابه اسم اللعبة في خانه البحث.

النقر على زر تنزيل.

النقر على أيقونة تثبيت اللعبة ومن ثم قم ببدء اللعب.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو 2024

تشتمل لعبه جراند ثيفت اوتو على العديد من المميزات التي لا تحصل من ضمنها ما يلي: