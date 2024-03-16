“وحش جديد من بوكو” .. رسمياً إطلاق هاتف Poco X6 Neo 5G الجديد في الخارج .. السعر والمواصفات

كشفت شركة شاومي عن هاتف Poco X6 Neo الجديد بشكل رسمي في الخارج، ويعد هذا الهاتف جزءًا من الفئة الإقتصادية العُليا، حيث يأتي بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس، وتم الكشف عن الهاتف الجديد في الهند، ويتشارك المواصفات مع هاتف آخر من سلسلة ريدمي نوت 13 في السوق الصينية.

مواصفات هاتف Poco X6 Neo 5G

المواصفات Poco X6 Neo 5G الوزن 175 جرام الأبعاد 161.1x75x7.7 مم خامات الهاتف الخارجية بلاستيك كامل مقاومة الماء والغبار شهادة IP54 دعم الشرائح شريحتين إتصال 5G أو شريحة مع كارت ميموري نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.67 بوصة الدقة 1080×2400 بيكسل كثافة البيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة سطوع الشاشة يصل إلى 1000 شمعة معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز طبقة الحماية على الشاشة Corning Gorilla Glass الجيل الخامس المعالج ميدياتك Dimensity 6080 النوى الأقوى للمعالج Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر المعالج الرسومي Mali G57 نظام التشغيل HyperOS مبنية على Android 14 مساحة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام نوع الذاكرة UFS 2.2 نوع الرامات LPDDR4X

مميزات هاتف Poco X6 Neo 5G

المواصفات Poco X6 Neo 5G كاميرا السيلفي دقة 16 ميجا بيكسل، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps الكاميرا الخلفية الرئيسية دقة 100 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.7، مستشعر سامسونج HM3 الكاميرا الخلفية الثانوية دقة 2 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.4 ميزات الكاميرا الخلفية فلاش LED، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps منفذ السماعات 3.5 ملم سماعات الهاتف الخارجية Mono مستشعر IR Blaster متوفر خاصية NFC غير مدعومة بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور التعرف على الوجه مدعوم مستشعر التقارب الحقيقي موجود البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 33 وات، USB Type C ألوان الهاتف أسود، أزرق، برتقالي

سعر هاتف Poco X6 Neo 5G

تم تحديد سعر هاتف Poco X6 Neo 5G الجديد في السوق الهندية، حيث بلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام حوالي 190 دولارًا أمريكيًا، بينما تم تسعير النسخة ذات سعة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام بحوالي 215 دولارًا أمريكيًا.