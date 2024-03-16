تكنولوجيا

“وحش جديد من بوكو” .. رسمياً إطلاق هاتف Poco X6 Neo 5G الجديد في الخارج .. السعر والمواصفات

Salmanمنذ ساعتين
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كشفت شركة شاومي عن هاتف Poco X6 Neo الجديد بشكل رسمي في الخارج، ويعد هذا الهاتف جزءًا من الفئة الإقتصادية العُليا، حيث يأتي بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس، وتم الكشف عن الهاتف الجديد في الهند، ويتشارك المواصفات مع هاتف آخر من سلسلة ريدمي نوت 13 في السوق الصينية.

مواصفات هاتف Poco X6 Neo 5G

المواصفاتPoco X6 Neo 5G
الوزن175 جرام
الأبعاد161.1x75x7.7 مم
خامات الهاتف الخارجيةبلاستيك كامل
مقاومة الماء والغبارشهادة IP54
دعم الشرائحشريحتين إتصال 5G أو شريحة مع كارت ميموري
نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.67 بوصة
الدقة1080×2400 بيكسل
كثافة البيكسلات395 بيكسل لكل بوصة
سطوع الشاشةيصل إلى 1000 شمعة
معدل تحديث الشاشة120 هيرتز
طبقة الحماية على الشاشةCorning Gorilla Glass الجيل الخامس
المعالجميدياتك Dimensity 6080
النوى الأقوى للمعالجCortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز
دقة تصنيع المعالج6 نانو ميتر
المعالج الرسوميMali G57
نظام التشغيلHyperOS مبنية على Android 14
مساحة التخزين128 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام
نوع الذاكرةUFS 2.2
نوع الراماتLPDDR4X

مميزات هاتف Poco X6 Neo 5G

المواصفاتPoco X6 Neo 5G
كاميرا السيلفيدقة 16 ميجا بيكسل، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الكاميرا الخلفية الرئيسيةدقة 100 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.7، مستشعر سامسونج HM3
الكاميرا الخلفية الثانويةدقة 2 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.4
ميزات الكاميرا الخلفيةفلاش LED، تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
منفذ السماعات3.5 ملم
سماعات الهاتف الخارجيةMono
مستشعر IR Blasterمتوفر
خاصية NFCغير مدعومة
بصمة الإصبعموجودة على زِر الباور
التعرف على الوجهمدعوم
مستشعر التقارب الحقيقيموجود
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع بقدرة 33 وات، USB Type C
ألوان الهاتفأسود، أزرق، برتقالي

سعر هاتف Poco X6 Neo 5G

تم تحديد سعر هاتف Poco X6 Neo 5G الجديد في السوق الهندية، حيث بلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت رام حوالي 190 دولارًا أمريكيًا، بينما تم تسعير النسخة ذات سعة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام بحوالي 215 دولارًا أمريكيًا.

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Salmanمنذ ساعتين
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