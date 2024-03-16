NOW كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة PDF عرض كشوف محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية التي تشمل العديد من المواطنين في كافة أنحاء محافظات العراق، إضافة إلى أن هذه الوجبة تأخرت عن الوجبات الماضية، نظرًا لعدم توافر التمويل اللازم التي يتم صرفه لجميع المواطنين المتقدمين، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يحصل عليه جميع المستفيدين في أقرب وقت.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.

كذلك يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

اختيار منحة الرعاية الاجتماعية في العراق.

ليتم اختيار الوجبة السابعة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة بعد ذلك.

ليتم استكمال بيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ليتم نزولها في هيئة كشوفات بي دي أف.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-