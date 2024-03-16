فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع رمضان 2024 وطريقة الاشتراك للفوز بالجائزة الكبري

تعتبر فوازير غازي الذيابي هي إحدى المسابقات التلفزيونية الأكثر أهمية في الوطن العربي التي اكتسبت شهرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2020، منذ ذلك الحين اكتسبت فوازير غازي الذيابي شعبية كبيرة وجذبت جمهورا واسعا من المعجبين والمشاهدين وهذا العام توسعت المسابقة لتشمل كل الدول العربية مما زاد من نجاحها وشعبيتها، حيث تتنافس فرق من مختلف الدول العربية لإظهار قدراتهم الذهنية ومهاراتهم في حل الألغاز، كما تتميز المسابقة بمجموعة متنوعة من الأسئلة المثيرة التي تتطلب تركيز وذكاء عالي، كما أنها تحظى بكمية كبيرة من المتابعة من قبل المشاهدين العرب المهتمين بالبرنامج التلفزيوني، ويتميز الشخصية المقدمة للبرنامج غازي الذيابي بذكائه وسرعته في تحليل الأسئلة فيما يلي، سنتعرف على كيفية المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي، لذا يرجي متابعتنا.

فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع رمضان 2024

إنها مسابقة أطلقها الشاعر غازي الذيابي على حسابه في تويتر، وتمت برعاية شركة دخون الإماراتية، بالإضافة إلى الجوائز الرئيسية المكونة من 3 سيارات من طراز Chas 2021 AD وسيارتين من طراز Sunny لعام 2022، تم تحديد الجائزة النقدية بقيمة 100،000 ريال.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع رمضان 2024

تتطلع جماهير الخليج والعربية جميعا إلى معرفة الطرق المحددة للمشاركة في مسابقة غازي الذيابي خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، ويتم ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وتشمل ما يلي:

في البداية عليك الدخول علي الحساب الرسمي لشركة دخون الإماراتية على منصة إكس.

متابعة الحساب وقراءة المعلومات والمشاركة في حلقة اليوم والرد على السؤال المطروح.

يجب تفعيل هاشتاج المسابقة عند الإجابة.

يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، وسيتم الإعلان عنهم مباشرة على الحساب.

أرقام الاشتراك في فوازير غازي الذيابي

يمكن للمتابعين في المملكة العربية السعودية المشاركة في فوازير الموسم الرابع عن طريق اتباع إحدى الخطوات التالية:

الاشتراك عبر شبكة موبايلي، يمكن التواصل على الرقم (0544025064).

يمكن التسجيل عبر شبكة زين عن طريق الاتصال بالرقم (0592752556).

يمكن الاشتراك في خدمات إتصالات إس تي سي عن طريق الاتصال بالرقم (0535527889).

جوائز مسابقة فوازير غازي الذيابي

من الجدير بالذكر أن جوائز الموسم الرابع من برنامج فوازير غازي الذيابي تتضمن مفاجآت رائعة، حيث تم الإعلان عن فوز حوالي 20 سيارة كجوائز للفائزين خلال شهر رمضان لهذا العام، تأتي هذه الجوائز بدعم قوي من شركة دخون الإماراتية، التي تعزز بذلك تواجدها البارز في الفعاليات الرمضانية، كونها واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج وتسويق العطور ومستحضرات التجميل في الإمارات العربية المتحدة.