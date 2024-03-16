تريند حلويات رمضان 2024 القشطوطة بطريقة سهلة وسريعة فرحي بيها أولادك

تعتبر القشطوطة واحدة من الحلويات المصرية المعروفة، بفضل طعمها الشهي وتنوع طبقاتها، مما يجعلها خيارا مثاليا للمناسبات والتجمعات الاجتماعية، حظيت القشطوطة بشعبية كبيرة فور ظهورها وتوفرها في الأسواق المصرية، مما جعلها محل اهتمام الكثيرين ودفع العديد من السيدات إلى البحث عن مكوناتها وكيفية إعدادها في المنزل، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

القشطوطة بطريقة سهلة وسريعة

حلوي القشطوطة هي نوع من الحلويات الشهية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يتم تحضيره بواسطة مكونات الفانيلا والزبدة والبيض والسكر وإليك المقادير وطريقة التحضير

مقادير القشطوطة

ملعقة زبدة كبيرة.

ربع كوب ماء

كوب سكر.

كوب حليب أو ماء مثلج

ملعقة فانيليا صغيرة.

نصف كوب سكر بودرة

كوب كريم شانتيه خام.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

نصف كوب دقيق

كوب سكر.

4 بيضات

طريقة تحضير القشطوطة