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تريند حلويات رمضان 2024 القشطوطة بطريقة سهلة وسريعة فرحي بيها أولادك
تريند حلويات رمضان 2024
تعتبر القشطوطة واحدة من الحلويات المصرية المعروفة، بفضل طعمها الشهي وتنوع طبقاتها، مما يجعلها خيارا مثاليا للمناسبات والتجمعات الاجتماعية، حظيت القشطوطة بشعبية كبيرة فور ظهورها وتوفرها في الأسواق المصرية، مما جعلها محل اهتمام الكثيرين ودفع العديد من السيدات إلى البحث عن مكوناتها وكيفية إعدادها في المنزل، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
القشطوطة بطريقة سهلة وسريعة
حلوي القشطوطة هي نوع من الحلويات الشهية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يتم تحضيره بواسطة مكونات الفانيلا والزبدة والبيض والسكر وإليك المقادير وطريقة التحضير
مقادير القشطوطة
- ملعقة زبدة كبيرة.
- ربع كوب ماء
- كوب سكر.
- كوب حليب أو ماء مثلج
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- نصف كوب سكر بودرة
- كوب كريم شانتيه خام.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- ملعقة بيكنج بودر صغيرة.
- نصف كوب دقيق
- كوب سكر.
- 4 بيضات
طريقة تحضير القشطوطة
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- قومي بضرب البيض والسكر في وعاء كبير حتى يتحول المزيج إلى قوام خفيف وفاتح.
- أضيفي الطحين ومسحوق الخبز والفانيليا، وامزجي بلطف حتى تتداخل المكونات.
- صم قومي بسكب الخليط في قالب بحجم 20 سم مبطن بورق الزبدة.
- ثم اخبزي الكيك لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يكتمل النضج.
- ثم اتركي الكيك ليبرد تمامًا.
- ثم اخلطي الكريم شانتيه والفانيليا والسكر البودرة في وعاء كبير، وتم خفقهم حتى أصبح المزيج سميكًا.
- ثم أضيفي الحليب أو الماء المثلج واخلطيهم حتى تمتزج المكونات.
- ثم ضعي السكر والماء في إناء مناسب وضعه على نار متوسطة.
- وصلي التقليب بانتظام حتى يصبح السكر سائلًا ويتحول إلى لون ذهبي عميق.
- ثم أضيفي الزبدة، واخفق حتى تذوب.
- ثم ارفعي الصوص عن النار، واتركه ليبرد.
- ثم قطعي الكيك إلى شرائح.
- ثم ضعي قطعة من الكيك في طبق، ثم قم برشها بالصوص.
- ثم قومي توزيع طبقة من الكريمة على الكيك.
- كرري العملية حتي انتهاء المكونات
- ثم أضيفي المكسرات أو الفواكه لتزيّن القشطوطة حسبما ترغبين.