“سجل الآن واستفيد” كيفية التسجيل في منفعة دخل الاسرة عبر موقع صندوق الحماية الاجتماعية

تقدم منفعة دخل الأسرة من الحكومة العمانية مساعدة للفقراء الذين يتساءلون عن كيفية التسجيل في منفعة دخل الاسرة لكي يستفيدوا من الدعم المقدم من صندوق الحماية الاجتماعية العماني لمساعدة الفئات الأشد احتياجا من المواطنين العمانيين، وعبر تقريرنا نبين الطريقة الأمثل للاستفادة من منفعة دخل الاسرة ببيان طريقة التسجيل والفئات المستفيدة وشروط التسجيل وطريقة التواصل مع صندوق الحماية الاجتماعية.

كيفية التسجيل في منفعة دخل الاسرة

سجل الآن في منفعة دخل الاسرة التابعة لصندوق الحماية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صندوق الحماية الاجتماعية. اضغط عل كلمة تسجيل. يتطلب منك الموافقة على الشروط والأحكام. ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. ومن ثم اضغط تقديم طلب.

سيتم مراجعة الطلب الخاص بالمتقدم ومراسلته عبر الجوال بنتيجة القبول في المنفعة ليتمكن من الحصول عل الدعم.

من هم المستفيدين من الحماية الاجتماعية؟

منفعة دخل الاسرة مقدمة من صندوق الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأشد احتياجا في المجتمع حيث تقدم المنفعة للتالي:

كبار السن الذين بلغ عمرهم 60 عاما أو أكثر.

الأرامل والمطلقات الذين ليس لهم عائل.

زوي الاحتياجات الخاصة.

الأيتام الذين ليس لهم من يتكفل بهم.

رقم هاتف صندوق الحماية الاجتماعية

تواصل مع القائمين على الصندوق الحماية المدينة لتوصيل شكواك أو الحصول على مساعدة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، كما يمكنك أيضا متابعة طلب التقديم على أي من المنافع التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وذلك على الرقم التالي: 80077600.

منافع الحماية الاجتماعية

تقد منفعة دخل الأسرة العديد من المنافع للمواطنين العمانيين التي تشتمل على التالي:

منفعة دخل الأسرة.

منفعة كبار السن.

منفعة الطفولة.

منفعة المرأة.

وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها مساعدة للمواطنين الذين لحقتهم ظروف لا يستطيعون معها العيش دون مساعدة، فمن أجل ذلك قام الصندوق بوضع منفعة دخل الأسرة التي بينا طريقة الاستفادة منها من خلال التقرير.