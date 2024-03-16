روتين العناية بالبشرة مع الروكتان: خليكي متألقة وانسي مشاكل البشرة!

تطلق حبوب الروكتان على لقب حبوب الجمال بفضل فعاليتها القوية في علاج حب الشباب وتحقيق بشرة نقية خالية من البثور والبقع، نقدم لك سيدتي روتين عناية بالبشرة يتضمن الروكتان لتستمتعي بنتائجه الإيجابية مع التقليل من الآثار الجانبية المحتملة.

ماذا يفعل الروكتان في البشرة؟

الروكتان هو عبارة عن كبسولات تستخدم في علاج حب الشباب الشديد الذي لم يستجب للعلاجات الأخرى، تحتوي هذه الكبسولات على الأيزوتريتينوين وهو مشتق من فيتامين أ ويعمل على عدة جوانب منها:

تقليل إفراز الدهون من الغدد الدهنية في البشرة مما يساعد في علاج حب الشباب.

فتح المسام ومساعدة البشرة على التخلص من الأوساخ والجراثيم المتراكمة.

القضاء على التهابات الجلد وتقليل الاحمرار الناجم عن حب الشباب.

تقليل البكتيريا والجراثيم الموجودة على سطح البشرة مما يساعد في المحافظة على نظافتها.

روتين العناية بالبشرة مع الروكتان

فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على بشرتك أثناء استخدام الروكتان: