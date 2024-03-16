خلي شعرك تاج جمالك.. وصفات طبيعية لتطويله بسرعة في وقت قصير والعناية به!

الشعر الطويل اللامع هو حلم كل فتاة ولكن في كثير من الأحيان يعوق نمو شعرنا الطبيعي بسبب عدم كفاية التغذية والأضرار، وقد تتساءلين عما إذا كان هناك أي وصفة طبيعية يمكنك استخدامها لتعزيز نمو شعرك بشكل أسرع، تعرفي على أفضل وصفات العناية بالشعر وتطويله.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر بشكل أسرع

يعتقد أن عصير البصل يحتوي على الكبريت الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الأنسجة ويساعد في إعادة نمو الشعر بشكل فعال، جربي هذه الوصفة بانتظام للحصول على أفضل النتائج في تعزيز نمو وصحة شعرك.

عصير البصل لتعزيز نمو الشعر

اقطعي بضع شرائح من البصل.

اعصريها في الخلاط أو يمكنك بشرها.

صفي الخليط لكي تحصلي على عصير ماء البصل.

ضعي العصير على فروة رأسك لمدة عشرة إلى خمسة عشر دقيقة.

ثم اشطفي شعرك بشامبو خفيف.

حليب جوز الهند لنمو الشعر الطبيعي

استخدام حليب جوز الهند للعناية بالشعر وتطويله يعتبر واحدًا من الوصفات الأكثر فعالية لتحقيق نمو الشعر الطبيعي، فحليب جوز الهند غني بالحديد والبوتاسيوم والدهون الأساسية التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.

طريقة استخدام حليب جوز الهند:

قطف حليب جوز الهند (لا تشتري الحليب جاهزًا، بل استخرجيه مباشرة من جوز الهند).

أضيفي إليه نصف عصير ليمون وبضع قطرات من زيت اللافندر.

اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي الخليط على فروة رأسك.

اتركيه لمدة 4-5 ساعات ليعمل على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

بعد ذلك اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح كوسيلة طبيعية وفعالة لتنظيف فروة الرأس بلطف، مما يسرع من نموه ويمنحه لمعانًا ويساعد على تطويله بسرعة.

طريقة استخدام خل التفاح للشعر: