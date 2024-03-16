“بعد الزيادة الجديدة” رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤ “عادي ومستعجل” والأوراق المطلوبة لإصدار أول مرة

رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤، في الآونة الأخيرة تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بـ رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤ والأوراق المطلوبة لأول مرة، حيث أن مجلس النواب المصري أعلن عن وجود تعديلات جديدة في قانون استخراج الجوازات الجديدة ولهذا قام العديد من الأشخاص الذين سيقومون بالسفر إلى خارج الدولة بالبحث عن قيمة الرسوم للجواز الحديث، بالإضافة إلى بحثهم عن طرق استخراجه والأوراق المطلوبة عند التقديم، وسوف نذكر في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونا.

رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤

بعد موافقة البرلمان المصري على رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤ في فبراير الماضي، تم الاتفاق بشكل نهائي على التحديثات المتعلقة بقانون 97 الخاص بجواز السفر، وتم تغيير الفقرة الأولى من مادة رقم 8 في القانون بالتعديلات التالية:

تعيين مدة سريان مفعول الجواز ومواصفاته.

تحديد الرسوم بقدر لا يتعدى 1000 جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الجواز قبل تطبيق زيادة الـ75% كانت 250 جنيه.

كما قامت “هيئة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية” بتحديد قائمة رسوم استخراج جواز السفر ٢٠٢٤ لأول مرة، حيث جاءت على النحو التالي:

استخراج جواز سفر عادي لأول مرة يكون بقيمة 900 جنيه، ويتم إصداره بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

إصدار جواز سفر مستعجل بقيمة 1450 جنيه، ويتم إصداره في نفس اليوم بعد القيام بتقديم جميع المستندات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2024

حددت هيئة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية» مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها لاستخراج الجواز، ومنها: