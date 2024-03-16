جهز محفظتك فلوسك في الطريق! هتقبض مرتب مارس بالزيادة الجديدة امتي؟

تعتبر مواعيد صرف المرتبات من أهم الاخبار التي يسأل عنها الموظفين التابعون اخبارها ومواعيد صرفها في كل شهر، وفي شهر مارس 2024، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، مما أثار فضول واستفسارات الكثيرين حول تفاصيل هذه الزيادات والمواعيد الدقيقة لصرفها.

مواعيد صرف مرتب شهر مارس

21 مارس 2024 (الخميس): يوم الصرف الأول، حيث يبدأ الموظفون في استلام مرتباتهم مع الزيادة الجديدة.

24 مارس 2024 (الأحد): اليوم الثاني لصرف المرتبات، حيث يستمر صرف مرتب شهر مارس للموظفين.

25 مارس 2024 (الإثنين): يوم الصرف الثالث، حيث يتلقى المزيد من الموظفين مرتباتهم بالزيادة الجديدة.

26 مارس 2024 (الثلاثاء): يوم الصرف الرابع، ويستمر توزيع المرتبات في مختلف القطاعات.

27 مارس 2024 (الأربعاء): اليوم الختامي لصرف المرتبات في شهر مارس، حيث يكتمل صرف المرتبات لجميع الموظفين.

جدول الزيادة

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

مرتبات المدير العام: 9,200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

مرتبات الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

خطوات الاستعلام عن المرتبات

قم بزيارة الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر الرابط المتاح.

أدخل البيانات الشخصية اللازمة مثل الاسم والرقم القومي.

قم بتحديد بيانات التعيين الخاصة بك مثل التاريخ والدرجة الوظيفية والفئة المالية.

اضغط على زر البحث للحصول على جميع المعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة.

تكلمنا عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الزيادات المالية لرفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز الاقتصاد المحلي.