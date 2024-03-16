خبر حلو هيفرح الكل: منحة تصل لـ 1300 جنيه لبعض الفئات بمناسبة رمضان!

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الأفراد في المجتمع، وبناء على الحاجة الملحة لدعم الفئات الأكثر احتياجا والمتقاعدين الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، تم الإعلان عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات للمتقاعدين لعام 2024، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتخفيف الضغوط المالية عن هذه الفئات خلال شهر رمضان المبارك.

مبادرات دعم بعض الفئات

في هذا السياق، أطلقت العديد من النقابات العمالية والمؤسسات الحكومية مبادرات متعددة لدعم ومساعدة المواطنين خلال شهر رمضان، بهدف تقديم الخدمات الضرورية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

هذه المبادرات تأتي في إطار روح التضامن والتعاون المجتمعي خلال هذا الشهر الفضيل.

على سبيل المثال، أعلن نقيب المحامين عن صرف منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بقيمة 500 جنيه، بينما ستقدم النقابة العامة للعاملين في سكك الحديد ومترو الأنفاق منحة بقيمة 750 جنيها للعاملين في هذه القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، يصرف الشيخ الأزهر مكافأة بقيمة 1300 جنيه لجميع العاملين في القطاعات التابعة للمشيخة.

مواعيد صرف مرتب شهر مارس

تساءل العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد صرف مرتب شهر مارس، والتي ارتفعت أهميتها خاصة مع بدء شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا الاستفسار في ظل صدور قرارات وزارة المالية بخصوص زيادة المرتبات وتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يزيد من حالة الترقب لدى العاملين والمواطنين عموما.

تم الإعلان عن القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ الذي يتضمن صرف مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الإستثنائية الأخيرة.

من المقرر بدء صرف مرتب شهر مارس يوم الخميس القادم الموافق ٢١ مارس المقبل، وسيتم الصرف بالزيادات الجديدة المقررة.

وأصدرت وزارة المالية بيانا يوضح القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي، تأكيدا على الإلتزام بالتعليمات المحددة لهذه العملية.

تفاصيل العلاوات والمرتبات لشهري أبريل ومايو