شباب البومب ح 6 الموسم 12 رمضان 2024 تابع حلقة أرض التطبيقات اليوم مع فيصل العيسي

تألقت حلقة “الغدرة” من مسلسل شباب البومب الجزء 12 خلال الـ 24 ساعة الأولى من عرضها، حيث وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 2.7 مليون مشاهدة، واحتلت المرتبة الأولى في قوائم الترند في السعودية وعدد من الدول العربية، وقد عبر فيصل العيسي وفريق البرنامج عن شكره العميق لجمهورهم الوفي على دعمهم المستمر.

شباب البومب حلقة أرض التطبيقات 6 رمضان 2024

ومن المتوقع أن تكون حلقة الغد بعنوان “أرض التطبيقات” المقرر عرضها اليوم، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت السعودية، ستكون مفاجأة مختلفة ومثيرة عن باقي الحلقات، حيث سيكون هناك ضيوف غير متوقعين يشاركون في الحلقة، مما يضيف إلى جاذبية البرنامج ويثير فضول المشاهدين.

لا تفوتوا فرصة مشاهدة حلقة “أرض التطبيقات” من مسلسل شباب البومب الجزء 12 المثيرة على قناة روتانا خليجية، واستعدوا لتجربة فريدة وممتعة مع أحدث أفكار البرنامج وضيوفه المفاجئين.

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024

من أجل مشاهدة مسلسل شباب البومب الجزء 12 يمكنك مشاهدة عبر القناة روتانا الخليجية ومن أجل استقبال تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات يمكنك الاستعانة بالترددات التالية :-

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي ياه سات:

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

#شباب_البومب

حبايبي اللي ماشاف حلقة اليوم ( الغدرة ) هذا الرابط https://t.co/HCqr43u9aO وحلقتنا اليوم الجمعة بعنوان (الغبقة ) تعرض حصرياً على قناة روتانا خليجية الساعة ٦:٣٥م مشاهدة ممتعة 🫶 pic.twitter.com/SgpvybihYb — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 14, 2024

مشاهدة شباب البومب الحلقة 6 رمضان 2024

وهناك مشاركة مميزة مع أبطال الكوميديا حيث أن المسلسل من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي.