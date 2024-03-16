“صدمة كبيرة في اسعار الذرة ” مفاجأة في اسعار الذرة اليوم السبت 16 مارس 2024..!!

إن الذرة تعتبر من أهم المحاصيل النباتية التي تزرع في جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم في تغذية البشر والحيوانات على حد سواء ولا شك أن الأسعار اليومية للذرة تلعب دورا مهما في تحديد استقرار السوق الزراعي، وبالتالي تأثيره على اقتصاد الدول، وتتأثر أسعار الذرة بعدد من العوامل مثل الطلب والعرض العالميين، وكميات المحاصيل المنتجة في المواسم الزراعية المختلفة، وكذلك بالظروف الجوية والتقلبات الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج ومع ذلك، فإن متوسط الأسعار للذرة في العام الجاري يمكن تقديره من خلال التحليلات التي تجرى باستمرار من قبل الجهات المختصة.

اسعار الذرة

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذرة تقلبات كبيرة نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض كميات الإنتاج في بعض البلدان، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في بعض المناطق التي تعتبر مصدرا رئيسيا لإنتاج الذرة، وهذا الوضع قد أثر سلبا على أسعار الذرة اليوم وجعلها تواجه تقلبات غير مسبوقة، ومن المهم أيضا النظر إلى تأثير أسعار الذرة على الاقتصاد العالمي، حيث إن هذه المحاصيل تستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية والصناعية، وتعتبر مصدرا أساسيا لتوليد الطاقة من خلال إنتاج الوقود الحيوي لذلك، فإن أي تقلب في أسعار الذرة قد يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي وعلى حياة الملايين من البشر.

اسعار الذرة اليوم

اليوم وصلت شحنة الذرة الصفراء المعروفة بالعويجة إلى مصر، مسجلة سعر يتراوح حول 16,700 جنيه مصري للطن الواحد، وبالمثل، وصلت شحنة أخرى من الذرة الصفراء الرفيعة بنفس السعر إلى مصر اليوم، بينما وصلت الذرة الصفراء المحلية بسعر يبلغ حوالي 13,000 جنيه مصري للطن الواحد.

العوامل المأثره في اسعار الذرة

تتأثر أسعار الذرة في مصر بعدة عوامل، منها: