«استمتع بلذاذة مكي زي كل سنه»…موعد مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024

يتطلع جمهور ومحبو مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في شهر رمضان من عام 2024 إلى معرفة مواعيد بث الحلقات والقنوات الناقلة لها، حيث يتمتع هذا المسلسل بشعبية كبيرة وقد حققت الحلقات السابقة نجاحا هائلا، وصارت محط اهتمام على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ما هو مواعيد بث مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON

يعرض مسلسل الكبير أوي بشكل حصري على قناة ON في أيام شهر رمضان، حيث يعرض في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، بالإضافة إلى ذلك، يعاد عرض الحلقة في الساعة الثالثة صباحا في اليوم التالي، ويعاد العرض مرة أخرى في الثالثة عصرا، كما يتم عرض مسلسل “الكبير أوي 8” على قناة ON drama في الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتعاد الحلقة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم التالي، وتتم الإعادة مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، يتم عرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن مشاهدته عبر منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON

في مسلسل الكبير أوي 8، يتألق عدد من النجوم، بما في ذلك الفنان أحمد مكي الذي يقود البطولة ببراعة بالإضافة إلى ذلك، تشارك الفنانة رحمة أحمد والفنان بيومي فؤاد في هذا العمل، مما يضفي عليه المزيد من الجاذبية، كما يشارك في العمل الفنان مصطفى غريب والفنان هشام إسماعيل، ويضيفان للمسلسل عمقا وتنوعا، ويثري الأداء بوجود الفنان محمد سلام، ومشاركة الفنانة سماء إبراهيم وحسن حجاج في الإنتاج، ومن بين الضيوف الفنانين محمد ثروت وأمينة خليل، اللذين يضيفان لمسة خاصة وتميزا للعمل، كما يضفي حضور الضيوف الآخرين مثل شيماء سيف وصفاء الطوخي، والفنان عمرو رمزي، لمسة إضافية من الإثارة والتشويق إلى المسلسل.