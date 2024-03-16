“بشرى سارة للحجاج”.. مكة المكرمة تكشف عن خطة محسنة للنقل العام خلال شهر رمضان

لتسهيل تنقلات الزوار والحجاج في شهر رمضان المبارك، كشف مركز النقل العام في مكة المكرمة عن خطة تشغيلية مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة النقل العام وتقليل الازدحام المروري.

تطوير شبكة الحافلات

يأتي تعزيز شبكة الحافلات بزيادة تردداتها على الطرق الرئيسية في شهر رمضان، بهدف مكافحة الازدحام المروري وتلبية الارتفاع المتوقع في عدد الركاب، من خلال نشر المزيد من الحافلات عبر 12 مسارًا مختلفًا، سيتم تقليل فترات الانتظار بين الرحلات، مما يسهم في توفير أوقات انتظار أقصر للمسافرين، ويتوقع أن يتم تشغيل أسطول مكون من 400 حافلة عبر 438 محطة ومحطة مخصصة، لخدمة أكثر من 125 مليون مسافر من خلال أكثر من 2 مليون رحلة خلال شهر رمضان، بهدف تحقيق السعة القصوى للنقل العام وتلبية احتياجات المسافرين بشكل فعال.

التعاون للسلامة العامة

يؤكد التعاون الوثيق مع السلطات الأمنية على توفير أعلى معايير السلامة لجميع الركاب، وهو جزء أساسي من الجهود المبذولة لضمان راحة وأمان المسافرين، وتدعو الهيئة الملكية لمكة المكرمة المقيمين والزوار والحجاج للاستفادة من خدمة “حافلات مكة” المحسنة طوال شهر رمضان، في إطار جهودها لتسهيل وتيسير التنقل في المدينة المقدسة.

منصة الدليل الاسترشادي

يطلق مركز النقل العام النسخة التجريبية لمنصة “الدليل الاسترشادي لخطط النقل الشاملة”، بهدف توحيد جهود النقل عبر مكة المكرمة، وتوفر هذه الأداة الرقمية معلومات في الوقت الفعلي لمستخدميها، بما في ذلك السلطات وحجاج العمرة والحجاج، وتساعدهم على اتخاذ قرارات سفر مستنيرة استنادًا إلى احتياجاتهم وظروف النقل في المدينة.

عمل التشغيل التجريبي خلال شهر رمضان يعتبر خطوة أساسية تمهيدًا لتحسينات مستقبلية في خدمات النقل، حيث سيوفر إطلاق المنصة خلال هذا الشهر الكريم بيانات قيمة تساعد السلطات على تحسين خطط النقل وتحديد أولويات المبادرات.