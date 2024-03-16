ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 6 …… مين ضحية رامز جلال الحلقة السادسة رمضان 2024

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 6، حلقة جديدة في انتظارها ملايين المشاهدين بسبب الأحداث المثيرة التي يقوم بها الفنان رامز جلال في البرنامج الذي تصدر قوائم محركات البحث على مدار سنوات وسنوات، ويظهر رامز جلال هذا العام بفكرة مختلفة إلا أنها نالت على إعجاب الملايين من المشاهدين، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 6 وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية…..

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 6

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 6، والذي من المقرر عرضه على شاشة الـ mbc مصر في تمام الساعة السادسة مساءً، ويجتمع جميع أفراد الأسرة خلال هذه الساعة بالتحديد لمشاهدة مقلب رامز جلال الذي قرر هذا العام أن يجمع بين شخصين بينهم خصومة أو مشاكل حتى يصلح بينهما ويخرجوا من الحلقة وهم أصدقاء.

وبالفعل تمكن رامز جلال في الحلقات الماضية الصلح بين الفنانة نجلاء بدر ومي عمر بعد الخلافات التي نشيت بينهما خلال تصوير مسلسل “نسل الأغراب” أما الحلقة الثانية فتمكن رامز أيصاً من الإصلاح بين الفنان محمد شاهين ومحمد لطفي وحققت هذا الحلقة أعلى نسب مشاهدة على الإنترنت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ضحية رامز جلال الحلقة 6 قبل دقائق من بداية عرض الحلقة على قناة mbc مصر….

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