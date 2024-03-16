«مفأجات بالكوم» من هو ضيف رامز جلال الحلقة 6 برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

بينما ينتظر ملايين محبي برنامج رامز جلال بفارغ الصبر عرض حلقاته خلال شهر رمضان المبارك، تشتد حالة التوتر والترقب في الساعات الأخيرة، حيث تتزايد عمليات البحث عن ضحايا الحلقة السادسة من برنامج “رامز جاب من الآخر”، كما ينتظر المشاهدون عرض هذه الحلقة الخاصة على قناة MBC مصر خلال الأيام الستة القادمة من شهر الصوم،

وسنكشف لكم في هذه المقالة كافة التفاصيل حول مواعيد عرض البرنامج واسم الضحية الذي سيكون بمثابة مفاجأة مثيرة لجميع المتابعين، من هو ضيف رامز جلال في الحلقة السادسة؟ تابعونا للتعرف على كل التفاصيل المثيرة!

ضحايا الحلقة السادسة برنامج رامز جاب من الاخر

من المتوقع أن يكون حسن شاكوش وزوجته هما الضحايا في الحلقة السادسة من برنامج “رامز جاب من الآخر”. وكانت الضحايا في الحلقات السابقة كما يلي:

ضيوف أول يوم أحمد السقا + باسم سمرة

ضيوف اليوم الثاني مي عمر + نجلاء بدر

ضيوف اليوم الرابع أوس أوس + محمد ثروت

ضيوف اليوم الخامس محمد لطفي + محمد شاهين

ضيف رامز جلال الحلقة 6 السادسة برنامج رامز جاب من الاخر

ومن ضمن أحداث الحلقة السادسة من برنامج “رامز جاب من الآخر“، المقرر عرضها اليوم السبت، الموافق 6 رمضان 1445 هجرية، ومن المتوقع أن يكون الضحية حسن شاكوش وزوجته السابقة، كما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن الحلقة من قبل شبكة قنوات إم بي سي مصر، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة مفاجآت مثيرة ومواقف طريفة كما هو معتاد في برنامج “رامز جاب من الآخر”.

ضيوف رامز جلال الحلقة 6

ولم يحالف الحظ تخمين من هو ضيف حلقة رامز اليوم ولكن في حلقته السادسة من برنامجه “رامز جاب من الاخر”، الذي يُبث على قناة MBC مصر، قام الفنان رامز جلال باستضافة الفنانة السورية مرام علي والفنانة اللبنانية باميلا الكيك، ثم قال رامز معلقا في مقدمة برنامجه «رامز جاب من الاَخر»: «البنزين والنار ومينفعش نحط البنزين جنب النار، وسبب من نسبة الطلاقة في الوطن العربي هي انوثتهم».

معانا ومعاكم ملكات الجمال الكريز والبلو بيري النجمتين، مرام علي و باميلا الكيك في #رامز_جاب_من_الآخر 🔥🔥😍😍 — Ramez Galal (@ramezgalal) March 16, 2024

موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024

يتم عرض وإذاعة البرنامج في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر، أما عن توقيت السعودية الساعة 7:05 مساءً يومياً.

تردد قناة MBC مصر 2024

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500

12015 التردد

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر 2