هتفول بكام النهاردة.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 2024/3/16 بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تعد السلع البترولية ومشتقاتها من السلع الهامة، ولذلك فإن هناك اهتمام بالغ بأسعار البنزين والسولار اليوم من قبل المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يتم استخدامهم في الكثير من الخدمات ووسائل النقل العامة وكذلك قطاع السيارات الخاصة، والقطاع الصناعي والزراعي والنقل بصفة عامة، كما أن الأسعار تتأثر بأحوال البنك المركزي وقيمة الجنيه، وبناءًا على ذلك فقد تم عقد اجتماع للجنة التسعير التلقائي لتحديد الأسعار في السوق المحلي التي تتوافق مع المستهلك،

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم تختلف حسب نوعه والتي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

حيث تم تسعير لتر بنزين 80 : بسعر يتراوح ما بين 10 و 11 جنيهًا مصريًا.

كما تم تسعير لتر بنزين 92: بسعر يتراوح ما بين 11.5 و 12.5 جنيهًا مصريًا.

كما أنه تم تسعير لتر بنزين 95: بسعر يتراوح ما بين 12.5 و 13.5 جنيهاً.

كما تم تسعير السولار في السوق المحلية بنحو 7.75 جنيهاً تقريباً.

كما أنه تم تسعير لتر الكيروسين بمبلغ 8.25 جنيه تقريبا للتر الواحد.

وتم تسعير اسطوانة البوتاجاز بنحو 70 جنيهاً تقريباً.

السلع البترولية ومشتقاتها

النفط من المصادر الأساسية لتوليد الطاقة ويختلف على حسب نوعه واستخدامه في المجالات المختلفة، حيث له العديد من الأنواع ومنها: