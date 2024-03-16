ليلى طلبت الطلاق من حسام …. موعد عرض مسلسل صلة رحم الحلقة 7 على قناة mbc مصر

عشاق الدراما المصرية على موعد مع مسلسل صلة رحم الحلقة 7 الذي استطاع أن يخطف أنظار الملايين من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، ويتألق النجم إياد نصار في دور “حسام” الذي تعرضت زوجته لحادث سيارة أفقدها جنينها وخضعت لعملية استئصال للرحم، ويسعى “حسام” بشتى الطرق أن يبحث عن إمرأة لكي ينجب منها طفلاً ، عن طريق أن يستأجر رحمها ، والصراع المستمر بين حكم الشرع والحلال والحرام الذي بدأ يدور في ذهن حسام.

احداث مسلسل صلة رحم الحلقة 7

وفي الحلقة الماضية من مسلسل صلة رحم بدأت ليلى “يسرا اللوزي” أن تشك في حسام خاصة بعد أن تحدثت مع شقيقتها التي أقنعتها أن زوجها على علاقة بحبيبته السابقة، ويدخل الشك في قلب ليلى وتتأكد عندما تقوم بالإتصال عليه فيديو كول إلا أن حسام لم يجيب عليها وهنا تتأكد ليلى أن خيانة حسام لها وتطلب منه الطلاق.

وفي مشهد آخر يجد حسام نفسه متحيراً أمام أن يرضي زوجته ويبحث عن رحم ليستأجره، أم يستمع لكلام صديقه ويقتنع أن هذا الأمر بيد الله ، وقرر حسام أن يساعد إمرأة في علاج إبنها مقابل أن توافق على استئجار الرحم إلا أنه بعد أن انتهى من التحاليل والفحوصات اللازمة، فوجئ أنها تعاني من ورم قد يتسبب في حالة إجهاض أو فقدان الجنين، إلا أن حسام قرر أن يساعد هذه المرأة في علاج إبنها على نفقة الدولة.

موعد عرض مسلسل صلة رحم الحلقة 7

يعرض مسلسل صلة رحم على قناة mbc مصر ، في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الدراما المصرية ومنهم : اياد نصار ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم …