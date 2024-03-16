اشترك واكسب الـ 10000$.. رقم الاشتراك في مسابقة الحلم مع الأعلامي مصطفى الآغا في رمضان 2024

مسابقة الحلم هي من أشهر المسابقات التي لها ملايين المتابعين في مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى أن المسابقة يتم تقديها على نظام مواسم تُحددها إدارة البرنامج، وتكون على مستويات تصل قيمة المستوى من 5000$ إلى أكثر من مليون دولار أمريكي، وفقًا لما يتخطاه المشترك في المسابقة، فضلاً عن أنها من تقديم الإعلامي الكبير مصطفى الآغا، ويتم إذاعة المسابقة على قناة MBC السعودية.

ما هي شروط الإشتراك في مسابقة الحلم؟

هناك بعض الشروط لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا لما يلي:-

أن يكون المشترك فوق الـ 18 عامًا.

كذلك يجب وألا يكون لدى المشترك أي أقارب أو أصدقاء من العاملين في برنامج.

كما يجب وأن يكون المشترك مقيم في دولة من الدول العربية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالإشتراك في مسابقة الحلم.

ما هي طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا لما نص على الأتي:-