“هام جدا”.. وزارة الإسكان تعلن عن طرح آلاف الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدة مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن جولة مهمة في عدة مشروعات لوحدات وشقق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، في مدن متعددة من بينها القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، يأتي هذا الإعلان استعدادًا لطرح آلاف الشقق لفئات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء الذين قدموا سابقًا أو الذين لم يتقدموا بعد.

توسيع مبادرة “سكن لكل المصريين” بإضافة آلاف الوحدات السكنية الجديدة

في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين”، تستعد الحكومة لإطلاق مراحل جديدة من البرنامج الهادف إلى توفير مساكن ميسرة للمواطنين، معلنةً عن تفاصيل الطروحات القادمة التي تشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية في مواقع استراتيجية.

في حي النرجس، المرحلة الرابعة، ستطرح الوزارة 298 عمارة بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة، مجهزة بالكامل بالمرافق الأساسية، وفي مدينة السادات، تشمل المرحلتين الرابعة والخامسة طرح 4496 وحدة سكنية، في خطوة تهدف إلى استكمال الأعمال المتبقية وتعزيز البنية التحتية السكنية في المدينة.

أما في مدينة أكتوبر الجديدة، فقد تم بالفعل إنجاز 16000 وحدة سكنية جديدة في منطقة غرب المطار، وتم تسليم 5000 وحدة منها للمواطنين، مع استمرار عمليات التسليم بشكل تدريجي، يأتي هذا في إطار سعي الحكومة لإتاحة 90 ألف وحدة سكنية بالمنطقة، حيث بدأت أيضاً في تنفيذ 55000 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة، مستهدفة بشكل خاص الفئات ذات الدخل المنخفض في منطقة تتجاوز مساحتها 3000 فدان بغرب المطار.

“سكن لكل المصريين” بالعبور الجديدة والقاهرة الجديدة

تشهد مبادرة “سكن لكل المصريين” تقدماً ملحوظاً في عدة مواقع استراتيجية، حيث تواصل وزارة الإسكان جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية الضخمة التي تستهدف توفير مساكن ميسرة للمواطنين في إطار الخطة القومية للتنمية العمرانية.

في مدينة العبور الجديدة، يجري حالياً تنفيذ إنشاء 638 عمارة تضم إجمالي 15312 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة شاملة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الميسرة.

أما في القاهرة الجديدة، فتجري الأعمال على قدم وساق لإنجاز بناء 222 عمارة سكنية، التي ستوفر في مجموعها 5208 وحدات سكنية، بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع 174 وحدة إدارية و81 وحدة تجارية، ما يضيف بُعداً تنموياً متكاملاً للمشروع.

وفقاً لتصريحات الوزير، تقترب هذه المشروعات من مراحل الإنجاز النهائية، ومن المتوقع طرحها للمتقدمين فور الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب، هذا التقدم يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار السكني والارتقاء بجودة الحياة لعدد كبير من الأسر المصرية، مؤكداً على التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية السكنية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.