بالتفاصيل أحداث الحلقة 5 من مسلسل العتاولة رمضان 2024

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “العتاولة” بمحاولة نصار (أحمد السقا) في فتح خزنة في فيلا رجل أعمال شهير، لكنه فجأة توقف في منتصف العملية عندما تذكر كلام عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي قال له: “الخزنة هذه لا يمكن فتحها إلا بواسطة نصار وعمه موسى. والله يثبته على توبته”، وهنا فهم نصار أن هذه المهمة كانت مجرد كمين ليتم اختبار وتأكيد أمانته وهل كان وراء سرقة خزنة الوزان أم لا.

أحداث مسلسل العتاولة الحلقة 5

بعد أن فهم نصار المقلب مثل أنه فشل في فتح الخزنة، كما هرب من الفيلا دون سرقة أي شيء، بعدها تواصل مع شقيقه خضر (طارق لطفي) ليخبره أنه فشل في المهمة ولم يتمكن من إكمالها، وعندما أخبر خضر الوزان بفشل المهمة، ازدادت شكوكه في نوايا العتاولة وأصبح متأكدًا من أنهم عرفوا أن المهمة كانت مجرد كمين.

تابع أحداث الحلقة 5 من مسلسل العتاولة

في نفس الحلقة، ظهر الفنان أحمد كشك بدور “ثابت”، وهو ينادي على والدة العتاولة سترة (فريدة سيف النصر) في الحارة ويطالبها بإعطائه حقه، وعندما يصل السقا ولطفي إلى المكان، يتشاجرون مع ثابت قبل أن يستقبلوه في منزلهم ويقدمون له الرعاية.

صراع العتاولة

تتوالى الأحداث بعدها وينصح خضر شقيقه نصار بالابتعاد عن زينة، التي يشتبه في أنها قامت بجريمة قتل خلال قيام نصار بسرقة خرينة الوزان ،وأكد خضر وهو يعاتبه قائلاً: “من يسير وراء النساء يضل، ما الذي حدث لك؟ طوال حياتنا كنا متحالفين، انتبه يا أخي، انتبه يا ابن أبي”.

نهاية الحلقة الخامسة من العتاولة

تنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل “العتاولة” بظهور عيسى الوزان (باسم سمرة) في غرفة أحمد الحلواني، الذي يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة على الرغم من طعنات زينة التي قامت بها في الحلقة الأولى من المسلسل حيث يكتشف الوزان إذا ما تعافى من جروحه أم لا.