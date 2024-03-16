“8 أكياس سكر و4 أزايز زيت“ نصيب الفرد في التموين شهر ابريل 2024.. شوف هتاخد كام

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من الدعم التمويني عن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين، لذلك قامت وزارة التموين بالتصريح عن نصيب الفرد في التموين شهر ابريل، كما أوضحت أيضا أنه يتم صرف الدعم التمويني من خلال منافذ البقالة المخصصة أو من خلال منافذ جمعيتي بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نصيب الفرد في التموين شهر ابريل

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين بالنسبة للخبر يكون بمقدار 5 أرغفة في اليوم الواحد ويكون له حوالي 150 رغيف خبز في الشهر، كما أوضحت أيضا أنه يكون لدى الفرد سلع تموينية بقيمة 50 جنيه وذلك عندما تكون البطاقة تحتوي على 3 أفراد وبداية من الفرد الرابع يكون لدى الفرد سلع بقيمة 25 جنيه.

حصة الأفراد داخل بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين على الحصة المحددة للأفراد داخل بطاقة الدعم التمويني والتي تكون كالتالي: