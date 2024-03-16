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“8 أكياس سكر و4 أزايز زيت“ نصيب الفرد في التموين شهر ابريل 2024.. شوف هتاخد كام
نصيب الفرد في التموين شهر ابريل
يتساءل عدد كبير من المستفيدين من الدعم التمويني عن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين، لذلك قامت وزارة التموين بالتصريح عن نصيب الفرد في التموين شهر ابريل، كما أوضحت أيضا أنه يتم صرف الدعم التمويني من خلال منافذ البقالة المخصصة أو من خلال منافذ جمعيتي بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
نصيب الفرد في التموين شهر ابريل
وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة التموين بالنسبة للخبر يكون بمقدار 5 أرغفة في اليوم الواحد ويكون له حوالي 150 رغيف خبز في الشهر، كما أوضحت أيضا أنه يكون لدى الفرد سلع تموينية بقيمة 50 جنيه وذلك عندما تكون البطاقة تحتوي على 3 أفراد وبداية من الفرد الرابع يكون لدى الفرد سلع بقيمة 25 جنيه.
حصة الأفراد داخل بطاقة التموين
أعلنت وزارة التموين على الحصة المحددة للأفراد داخل بطاقة الدعم التمويني والتي تكون كالتالي:
- البطاقة التي تحتوي على فرد واحد يكون نصيبها 2 كيس سكر وزجاجة زيت كل شهر، كما أنها تحصل أيضا على 5 أرغفة من الخبز في اليوم.
- أما البطاقة التي تضم فردين تحصل على 2 زجاجة زيت و4 أكياس من السكر في الشهر الواحد وذلك بالإضافة إلى 10 أرغفة خبز في اليوم.
- بينما البطاقة التي تحتوي على ثلاث أفراد تحصل على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت بالإضافة إلى كيسين من الأرز في الشهر الواحد، وتحصل أيضا على 15 رغيف في اليوم الواحد.
- أما فيما يخص بطاقات التموين التي تضم 4 أفراد فهي تحصل على 8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت بالإضافة إلى كيسين من الأرز كل شهر، والجدير بالذكر أن نصيبها من الخبز هو 20 رغيف في اليوم.