كيفية الاشتراك في مسابقة الكاش في الطريق 2024 والسؤال المطروح في “الحلقة الرابعة”

على شاشة قناة SBC السعودية يتم عرض واحدًا من أبرز وأفضل البرامج الترفيهية السعودية ” الكاش في الطريق”، والتي بدأ موسمها الجديد بدخول شهر رمضان المبارك واستطاعت أن تحقق نجاحًا وانتشارًا ملحوظًا منذ اليوم الأول لعرضها، والتي يقدمها الإعلامي مشاري العتيبي بجانب كل من هية حسين وسبايكي، وما جعل المواطنون يبحثون بشدة حول مسابقة الكاش في الطريق 2024، هي الجائزة المالية الجيدة التي تقدمها وأيضًا الألغاز المسلية والرائعة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الكاش في الطريق 2024

تم إتاحة الاشتراك في المسابقة للجميع وذلك عبر اتباع الخطوات التي وُضعت من قبل إدارة البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وجاءت طريقة الاشتراك متسلسلة كما يلي:

الولوج إلى حساب قناة SBC الفضائية الرسمي على منصة X للتواصل الاجتماعي.

ستجد تغريدة مدونة على الحساب، سجل إعجابك عليها.

قم بالرد على السؤال، مع كتابة هاشتاج # الكاش_في_الطريق.

وبذلك تكون ضمن المشتركين في السحب، ويتم اختيار الفائز بالجائزة المالية بطريقة عشوائية، والفائز يُلعن عنه عبر قناة SBC السعودية.

موعد عرض مسابقة الكاش في الطريق 2024

يتم عرض مسابقة الكاش في الطريق على القناة السعودية الفضائية SBC، وذلك في تمام السابعة مساء، وهذه المسابقة هي عبارة عن ألغاز يتم طرحها على المتسابقين بجانب بعض التحديات والمهام التي يلزم إنجازها، ومن ثم تُطرح على الجمهور في نهاية الحلقة، ويحصل الفائز على جائزة مالية تبلغ 3000 ريال سعودي، ويمكن لجميع الأشخاص استغلال هذه الفرصة الذهبية والاشتراك في المسابقة والسحب اليومي.

السؤال المطروح في الحلقة الرابعة من مسابقة الكاش

في الحلقة الرابعة من مسابقة الكاش في الطريق تم طرح سؤالًا مميزًا وهو ” مشاري يلقب الهكر بإيش ؟”، والإجابة تأتي في كلمة ” الأصلع”، وإذا قمت بالإجابة على هذا السؤال وتم اختيارك كفائز، فهذا يُعني أنك ستحصل على جائزة 3000 ريال سعودي، وإذا لم تتمكن من الفوز في هذه الحلقة، فالحلقات كثيرة ومستمرة طوال شهر رمضان والجائزة في انتظار فوزك بها.