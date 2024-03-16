من هم ضحايا رامز اليوم ؟ أعرف ضيوف رامز جاب من الأخر 6 رمضان 2024

يظهر الكثير من محبي برنامج “رامز جلال” اهتمامًا بمعرفة ضيف حلقة اليوم، نظرًا لشهرته الكبيرة في مصر والعالم العربي، وبعد عرض خمس حلقات من برنامج “رامز جاب من الآخر”، يزداد البحث عن من ضيف رامز جاب من الآخر اليوم ومن خلال المقال نوضح لكم ضيوف حلقة اليوم للبرنامج.

من ضيف حلقة “رامز جاب من الآخر” اليوم؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه المتابعون يوميًا لمعرفة الضيف الذي سيتعرض لمقلب رامز جلال في الحلقة الحالية، وتشمل الضحايا السابقة لبرنامج “رامز جاب من الآخر” الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، والفنان أحمد السقا، وباسم سمرة.

موعد عرض برنامج “رامز جاب من الآخر”

بعد شهرة البرنامج الكبيرة على مدار السنوات السابقة ينتظر المتابعين يوميًا خلال شهر رمضان الكريم ونقدم لكم مواعيد عرض البرنامج:

يتم عرض البرنامج على قناة MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان المبارك مباشرة بعد أذان المغرب، والذي يتزامن مع الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعرض البرنامج بتوقيت مكة المكرمة الساعة 7:00 مساءً على قناة MBC مصر.

ضحايا برنامج “رامز جاب من الآخر”

يشمل ضحايا برنامج “رامز جاب من الآخر” العديد من الفنانين، ولاعبي الكرة، والمشاهير الذين لديهم خصومة مع أحد من المشاهير من بينهم:

الفنانة سمية الخشاب.

عبد الناصر زيدان.

مؤدي المهرجانات الشهير حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

الفنانة أيتن عامر.

الفنان حمادة هلال.

الفنان محمد شاهين و محمد لطفي.

كزبرة.

لاعب الكرة كهربا.

محمد عبد المنعم

لاعب النادي الأهلىميدو

الفنانة ميرهان حسن.

أحمد فتوح.

الفنانة هدى المفتي.

الفنانة يسرا اللوزي.

لاعب كرة القدم امام عاشور.

الفنان أحمد مالك.

ماتلعبش مع رامز جلال!! 💪😂🔥 البليهي و البريكان في #رامز_جاب_من_الاخر pic.twitter.com/xqFc8Huvlz — Ramez Galal (@ramezgalal) March 15, 2024

تفاصيل الحلقة السادسة من رامز جاب من الآخر

في الحلقة السادسة من برنامج “رامز جاب من الآخر”، تمت استضافة اللاعبين الشهيرين في كرة القدم علي البليهي وفراس البريكان، وقد حققت هذه الحلقة استجابة إيجابية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل كبير.