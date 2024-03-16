الحق الفرصة قبل ماتفوتك.. طريقة الاشتراك في سحب الذهب مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم إحدى أبرز المسابقات العربية، تقدم مفاجآت جديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتاح للمشاركين التقديم مباشرة خلال هذا الشهر الفضيل، للفرصة في الفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك جائزة شهرية تبلغ 10,000 دولار، تقدم جائزة سنوية بقيمة مليون دولار، وهناك جوائز أخرى مثل 2 كيلوغرام من الذهب، بالإضافة إلى جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دولار للفائزين في المسابقة، وما زال برنامج مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا يفاجئنا بجوائزه التي لا تنتهي، وخلال شهر رمضان المبارك، واحتفالا بعيد الأم، قرر البرنامج إعلان مفاجأة كبيرة وهي”هدايا بقيمة 2 كيلو ذهب للمشاركين في مسابقة الحلم 2024 قبل 21 مارس للفرصة بالفوز بالجوائز الكبرى في رمضان، قد تكون واحداً من الأشخاص الذين يحظون بالسعادة والفوز بهم، فلماذا لا تشارك؟ اتبعنا في هذا المقال لمعرفة كيفية المشاركة في المسابقة والفوز بجائزة الذهب.

طريقة الاشتراك في سحب الذهب مسابقة الحلم 2024

للفوز في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا، يجب عليك المشاركة مرات عديدة وبالشكل الصحيح،وذلك لزيادة فرص الفوز.

يرجى إرسال كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve” إلى رقم الهاتف المقابل لبلدك.

سيتم إرسال سؤال إليك ويجب عليك الإجابة عليه قبل إعادة إرساله لتكون مشتركًا في المسابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحميل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك المحمول والمشاركة في المسابقة من خلاله

موعد سحب مسابقة الحلم رمضان 2024

سيقام يوم 21 مارس سحب جائزة مسابقة الحلم بمناسبة عيد الأم، حيث سيتم اختيار فائز واحد من بين المشاركين ليفوز بالجائزة المميزة التي تقدمها برنامج الحلم في شهر رمضان، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز قبل ذلك التاريخ مما يضيف جوًا من التشويق والفخر للمشاركين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بإمكانك التسجيل في مسابقة الحلم لشهر رمضان عام 2024 عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: