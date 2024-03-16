خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة 50% وفقا لوزارة المالية

من الأخبار الرائجة في الوقت الحالي الأخبار المتعلقة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وزاد ذلك أهمية عند الإعلان عن التصريحات الأخيرة لوزارة المالية بإضافة الزيادة الجديدة في جميع القطاعات، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من مارس، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام وذلك حتى يوم السابع والعشرين من مارس، كما حددت الوزارة الحد الأدنى لزيادة المرتبات في جميع الدرجات والتي تترواح ما بين 1000 إلي 1200.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 تم توزيعه على عدة أيام في وذلك تجنباً للزحام والحفاظ على سلامة المواطنين وتم توزيع الصرف كالآتي:

يبدأ الصرف مع زيادة المرتبات المقررة من بداية 21 مارس، الموافق رمضان.

وفي اليوم الثاني يتم الصرف مع الزيادة في الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان.

ويتم الصرف في اليوم الثالث مع الزيادة من يوم الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان.

ويتم الصرف في اليوم الرابع مع الزيادة المقررة يوم الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان.

واخر صرف يكون في اليوم الخامس مع الزيادة المقررة في يوم الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان.

الزيادات المقررة على المرتبات

بداية من شهر مارس سيتم زيادة الحوافز الإضافي الشهرية والمقررة على النحو التالي: