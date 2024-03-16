ادفع غرامتك حالا.. تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024 طريقة التحميل والمميزات والعيوب

يعتبر تطبيق المرور الذكي بالعراق من أكثر المواضيع المنتشرة بين المواطنين في عموم العراق خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك بعدما أعلنت مديرية المرور العامة أمس الجمعة الموافق ال 15 من شهر مارس لعام 2024، واكدت الوزارة أنه أصبح بإمكان جميع المواطنين معرفة قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها السيارات الخاصة بهم من خلال لتطبيق مع إتاحة امكانية دفع تلك الرسوم، تأتي تلك الخدمة في ظل رغبة الحكومة العراقية في تحويل خدماتها إلى خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين بدلا من التكدس والازدحام الموجود أمام مديريات المرور بعموم المحافظات.

طريقة تحميل تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024

زودت مديرية المرور العامة تطبيق المرور الذكي بأحدث الكاميرات و الرادارات التي تجعل عملية رصد المخالفات دقيقة للغاية، ويمكنكم تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي بعد كتابة تطبيق المرور الذكي بالعراق في بحث متجر هواتف اندرويد مع التنويه على عدم رفع التطبيق على هواتف الآيفون.

مميزات تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024

قدمت مديرية المرور العامة لتطبيق المرور الذكي بالعراق بعض المميزات وهي:-

تطبيق سهل الاستخدام لكافة المواطنين وومميز بسرعة أداءه.

التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي مما يعني سهولة تحميله.

يوفر التطبيق تسجيل دخول لا يمكن اختراقه، فيستطيع المواطن الدخول إلى التطبيق من خلال كلمة السر.

عيوب تطبيق المرور الذكي بالعراق 2024

أكد بعض المختصين أن هناك بعض العيوب التي ظهرت في تطبيق المرور الذكي بالعراق التي منها:-