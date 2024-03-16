“متجيش تعيط وتقول مكنتش اعرف”.. وقف معاش تكافل وكرامه في هذه الحالات.. خرااب بيوت مستعجل!!

قانون تكافل وكرامة هو قانون صدر في مصر عام 2016 يهدف إلى توفير الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والذين يعانون من ظروف صحية صعبة، ومن بين الحالات التي يمكن للأشخاص فيها الحصول على معاش تكافل وكرامة هي حالات العجز الكلي والدائم، وحالات الحد الأدنى من القدرة على العمل، وحالات الإصابة بأمراض مزمنة تجعل الشخص غير قادر على العمل، وفي حالة وقف معاش تكافل وكرامة، قد يحدث ذلك لأسباب عدة، منها عدم تحقق الشروط اللازمة للحصول على المعاش، مثل تحسن حالة الشخص وعودته للعمل، أو وجود حالات غش وتزوير في الوثائق المقدمة للجهات المختصة للحصول على المعاش، يمكن أن يكون وقف المعاش مؤقتاً أو نهائياً، حسب نوع الإنتهاك ومدى خطورته.

معاش تكافل وكرامه

إن حالات وقف معاش تكافل وكرامة تستدعي دراسة دقيقة وعادلة لضمان عدم حرمان الأشخاص من حقوقهم المشروعة، وفي الوقت نفسه تجنب الإستغلال والتلاعب في النظام، يجب على الجهات المختصة أن تكون عادلة وشفافة في معالجة حالات الوقف، وأن تعتمد على دلائل قوية وموضوعية لإتخاذ القرارات، ومن الضروري أن تكون اللوائح والقوانين المتعلقة بتكافل وكرامة واضحة وشاملة، وأن تحدد بدقة الحالات التي يمكن فيها وقف المعاش، والإجراءات التي يجب اتباعها للتأكد من صحة القرار كما يجب أن تكون هناك آليات للإستئناف والطعن في القرارات، لمنح الأفراد الفرصة للدفاع عن حقوقهم وإثبات براءتهم من أي اتهامات غير مبررة.

حالات وقف معاش تكافل وكرامه