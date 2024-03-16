تعرف على تفاصيل الحلقة 5 من شباب البومب 12

مسلسل شباب البومب 12 هو مسلسل كوميدي ساخر يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يتم عرض حلقات المسلسل حصريا على قناة روتانا خليجية ويتم أيضا نشرها على موقع YouTube، كما تم بدء عروض الحلقات في أول يوم من شهر رمضان في كل عام، بعد المغرب تقريبا في توقيت السعودية، حتى وصل أمس إلى الحلقة 5 من شباب البومب 12.

كما يحقق مسلسل شباب البومب نجاح كبير ويثير اهتمام الجماهير، ويتصدر عادة قوائم البحث ويكون محط الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل يعتمد على فريق موهوب من الممثلين والمؤلفين والمخرجين الذين يعملون على تقديم سلسلة من الحلقات الكوميدية الممتعة والمبتكرة.

تفاصيل الحلقة 5 من شباب البومب 12

تناولت الحلقة 5 من شباب البومب 12 والتي كانت بعنوان الغبقة حيث بدأت الحلقة الخامسة مع أم عامر وهي تطلب من ابنها عامر أن يذهب للسوق ومحل البقالة للإحضار القشطة ، وهو في طريقه بالسيارة يفاجئ بأن عددا كبيرا من الناس تركض والأجواء فيما يبدو أنها رياضية حتى أن أحد الجيران استوقفه وقال له “امشي للبقالة ولا تركب السيارة وأحرق سعرات”.

وبالحلقة الخامسة كان هناك الأولاد يتعبون امهم وقت الإفطار بطريقة الأكل الغريبة بداية من التمر إلى الشوربة إلى الإفطار والهرج والصوت العالي أثناء متابعة التلفزيون.

القوت حسون في شباب البومب

عقب الإفطار ينتقل عامر إلى استراحة الشباب، ثم يتوجه وزملائه إلى ملعب كرة طائرة، وأثناء اللعب يصادف أن الشباب يلتقون بعدد من البنات ذهبات إلى غبقة مشاهير رمضانية، وبعد الأخذ والرد حيث إن سيارتهم تقفل الطريق أمام سيارة البنات، يتم الصلح ويطلب عامر من البنات دعوة للحضور كي يعيش وزملائه أجواء الغبقة كونه لم يفهم القصة.

وفي الغبقة يجد عامر وأصدقائه أنه تضمن عددا كبيرا من المشاهير وفيها نرى الأجواء وحسون والترحيب الحار به، كما يصل أيضا سعود وهو أحد المشاهير ويدخل عامر معه، يجلس عامرا معه على طاولة السحور، وأثناء قيام عامر وياسر بالتجول داخل الغبقة ، يصادفهم وجود ستاند خاصا بالعطور ويسأل عامر البائع ” وش تبيعون؟” ويتفاجىء عامر برد البائع واسم العطر البراند الجديد من العطور وهو شهقة وأضاف أن وراء تسميته باسم “شهقة” والفكرة أنه كل ما تشم العطر تشهق.

تعرف على تفاصيل عرض ومشاهدة حلقات مسلسل شباب البوب 12

هذا وتعرض جميع الحلقات حصريا على قناة روتانا خليجية وعلي قناة اليوتيوب ابتداء من أول يوم رمضان 2024 بعد المغرب حوالي الساعة 6:30 بتوقيت السعودية، كما يعد مسلسل شباب البومب متصدر البحث والحديث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وعلى إكس بصفة خاصة.