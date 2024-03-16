pdf تحميل كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتصدر المشهد في عموم المحافظات العراقية، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 قريبا في ظل أن المسئولين يعملون على قدما وساق للانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة لاختيار المؤهلين للحصول على الراتب المحدد وفقا لعدة شروط، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور الاعلان عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية التي تشرف على برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا، واليكم خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

حدد برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها بشكل محدد.

قم بادخال البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “تحميل”.

سيبدأ تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بصيغة pdf على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

والآن اليكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 التي اطلقتها وزارة العمل العراقية سابقا ليتم اختيار المؤهلين وفقا لها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.

ألا يمتلك المتقدم أية أصول ذات قيمة مرتفعة أو عقارات أو قطع أرض.

ألا يكون عمر الرجل المتقدم أقل من ثمانية عشر ولا أكثر من ستين، بينما ينبغي ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن خمسة عشر ولا يتخطى الخمسين عامًا.

لا تقل عدد افراد اسرة المتقدم عن 4 اشخاص.

يمكنك تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك بسهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة، لتتمكن من معرفة هلى كان اسمك بين المشمولين الذين سيحصلون على راتب الرعاية الاجتماعية من الحكومة أم لا.