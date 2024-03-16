هنا لينك تحميل كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf من منصة مظلتي بالعراق

في الفترة الحالية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد تأخرت حتى الآن في إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق ولكن وفرت خدمة الاستعلام عن تلك الأسماء بكل سهولة من خلال منصة مظلتي في حالة ظهورها بالعراق لذلك سوف نوضح لكم كيفية استخراج نتائج كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf من منصة مظلتي بالعراق عند الإعلان عنها في عموم دولة العراق.

رابط استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يرغب الكثير التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة بكل سهولة لكي يتم الاستعلام بتلك الطريقة عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يلي بالتفصيل:

الآن عليك زيارة موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بملء النموذج وتسجيل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام.

ستظهر لك تفاصيل النتيجة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند الضغط على أيقونة الاستفسار.

يمكنك أيضًا تنزيل جميع كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة والدفعة القادمة إذا كانت متاحة.

بعد ذلك قم بالبحث عن الاسم المطلوب في عموم دولة العراق.

ذلك من خلال تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

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