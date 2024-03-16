مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 7 …. بعد مكالمة سميح لرحاب ياتري ايه اللي حيحصل لصابر

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 7، من أكثر المسلسلات التي نالت على أعلى نسبة مشاهدة، وهذا بسبب الأحداث الشيقة والمثيرة التي يتم عرضها في كل حلقة من حلقات المسلسل على مدار السنوات الماضية، على الرغم من الأحداث المرعبة التي يعرضها صناع العمل إلا أن المشاهدين حريصين على متابعة الأحداث لكشف الحقائق التي يعرضها صناع العمل وهي الصراع الدائم بين الجن والانسان ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 7 …..

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 7

استطاع صناع عمل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 7، أن يتقنوا الأدوار بصورة كبيرة وخلال الحلقة الماضية من المسلسل عثر صابر على الشعار الذهبي، الذي وجده في المقبرة والتي سوف تحميه من الجن، وفي مشهد آخر يسعى الدكتور سميح أن يتلاعب بعقل رحاب حتي تفعل مشكلة مع صابر .

مواعيد عرض مسلسل المداح 4

يُعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر بداية من شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض المسلسل على قناة mbc في تمام الساعة 08:30 مساء والساعة 11:30 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 12:30 مساء بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الحلقات بعد عرضها على منصة شاهد shahid vip.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

ويمكنكم متابعة مسلسل المداح عل قناة mbc مصر بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش، والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي: