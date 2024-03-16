موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد التعديل لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد التعديل، قد حان اقتراب موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد التعديل التي سوف تحل علينا خلال الشهر المقبل كما أسهمت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الخطة الدراسية لهذا الترم الذي قارب على الانتهاء يعقبه عقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وذوي الشهادات الإعدادية والثانوية، فقد تطرقت الوزارة إلى إجراء بعض التعديلات على الجدول المقترح لتبكير موعد الامتحانات قبل دخول عيد الأضحى، وفيما يلي سنبرز لكم أخر تحديثات الوزارة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد التعديل

عقب إعلان الوزارة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد التعديل في مطلع شهر مايو على أن يكون بعد انتهاء عيد الفطر، فهذا التعديل الذي قامت به الوزارة وفقًا لتحديثاتها الأخيرة والذي يتزامن معها تساؤلات الطلاب المترقبين لحسم المواعيد النهائية لعقد تلك الامتحانات، وسنشر لكم الجدول المعدل لعقد الامتحانات النهائية خلال السطور التالية:

بداية الفصل الدراسي الثاني كان يصادف يوم العاشر من شهر فبراير 2024.

والذي يعقبه انتهاء الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس السادس من شهر يونيو 2024.

وعليه تعقد امتحانات صفوف النقل الدراسية والشهادة الإعدادية في يوم الخامس والعشرون من شهر مايو 2024.

كما يتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من مطلع شهر يونيو 2024.

ثم يعقبه ختامًا عقد امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثامن من شهر يونيو 2024.

تعليق وزارة التربية والتعليم على النظام الدراسي خلال شهر رمضان 2024

يتطرق بعض الطلاب في معرفة سير النظام الدراسي خلال شهر رمضان بغيةً في التقليل من عدد ساعات سير العملية الدراسية لكي يتمكن الطلاب من الحضور بشكل يسير، وشددت الوزارة بعد انتشار الشائعات بين الطلاب حول قرار بإيقاف الدراسة أو عدم رصد الغياب والحضور مما يدفع معظم الطلاب إلى التهاون بنظام الخطة الدراسية والإخلال بها، فقد شددت بأن الدراسة بتواصل سيرها خلال الشهر الكريم مع تنويه الطلاب بالحضور حتى لا يتعرضوا للفصل نتيجة للغياب المستمر.