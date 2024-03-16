“جاوب تكسب” مسابقة طائر السعيدة الحلقة 6 رمضان 2024 ومواعيد عرضه

مسابقة طائر السعيدة الحلقة 6 رمضان 2024، من أهم المسابقات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث تقدم المسابقة الإعلامية الشهيرة “مايا العبسي” والتي تقوم بطرح سؤال خلال الحلقة ويمكن للجميع المشاركة في المسابقة والحصول على الجوائز المقدمة من إدارة قناة السعيدد اليمنية وإليكم سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة 6 ….

مسابقة طائر السعيدة الحلقة 6

طيار يمني ، إستشهد في حرب أكتوبر عام 1973م في الأراضي الفلسطينية نتيجة إقتحامة بطائرته الطائرات الإسرائيلية بعد نفاذ ذخيرته ؟ من هو ؟

1_سالم ربيع علي

2_علي ناصر محمد

3_عمر غيلان سعيد حزام الشرجبي

…… والاجابة الصحيحة هي” عمر غيلان سعيد الشرجبي”

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة السؤال 6

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسابقة طائر السعيدة 6 للإشتراك بها والحصول على الجوائز المقدمة، وذلك من خلال السؤال الذي تطرحه الإعلامية مايا العبسي خلال الحلقة وهو عادة ما يكون سؤال في التاريخ أو الثقافة والفن والرياضة والأدب والشعر، والعديد من الأسئلة السهلة وأكدت “العبسي” أن المواطنين يمكنهم الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لقناة السعيدة اليمنية على الإنترنت.

قراءة سؤال الحلقة جيداً .

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإختيارات الموجودة أمامك.

ثم ادخل رقم الهاتف .

واختر المحافظة التابع لها.

واضغط على “ارسال الإجابة”.

مواعيد عرض برنامج طائر السعيدة رمضان 2024

ويُعرض برنامكج طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية يومياً في شهر رمضان على الهواء مباشرة في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت اليمن، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في الساعة العاشرة مساء،والإعادة الثانية في الساعة 12:00 صباحا.