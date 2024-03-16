تعرف على اسعار الخضار والفواكه اليوم السبت 16 مارس 2024 “6رمضان” في الأسواق

اسعار الخضار اليوم، يروق اهتمام المواطنين كعادتهم اليومية في الاستعلام اسعار الخضار اليوم وأسعار الفواكه وعيرها، حتى يتمكنوا من التعرف على الاسعار للأسواق المحلية التي تتغير بشكل متواصل وبشكل يومي، خاصة وأننا نشهد شهر مبارك وهو شهر رمضان فلذلك تسعى جميع ربات المنزل إلى التعرف على تلك الأسعار قبل نزول الأسواق وشراء مستلزمات المنزل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم الأسعار في الأسواق.

اسعار الخضار اليوم

نوعاً ما تشهد اسعار الخضار اليوم في الأسواق المصرية تراجع طفيف نتيجة لاستمرار سعر الدولار في الارتفاع مقابل العملة المصرية، فبذلك يستطلع المواطنين حول الأسعار الجديدة اليوم حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للحياة المعيشية، وهذا ما سنبرزه خلال السطور التالية:

يتراوح سعر الخيار البلدي فيما بين 14 حتى 18 جنيه.

يسجل سعر الثوم فيم بين 15 حتى 17 جنيه.

يقدر سعر البطاطس من 5 حتى 10 جنيه.

سجل سعر الطماطم من 10 حتى 15 جنيه.

يتراوح سعر الجزر فيما بين 5 حتى 8 جنيه.

يقدر سعر الكوسه نحو 10 حتى 13 جنيه.

سجل سعر ورق العنب فيما بين 80 حتى 90 جنيه.

يتراوح سعر الفاصوليا من 17 حتى 21 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

تشهد الأسواق المحلية اليوم انخفاضًا طفيفًا بأسعار الفاكهة والخضروات مما يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف يحدث تراجع للعديد من السلع الغذائية والخضروات ليعم الاستقرار في الأسواق، وهذا ما يتطلع إليه المواطنين للتمكن من شراء ما يلزم ومواكبة الغلاء الذي يأخذ في الانتشار شيئًا فشيئًا، وبالتطلع إلى أسعار الفاكهة يرجى إتباع ما يلي: